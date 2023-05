Volverse madre por vez primera es un momento memorable que se le presentó al triple a Ruth Elizabeth Tapía Lizarraga, una joven ama de casa de 19 años que el 5 de abril de este año dio a luz a unos trillizos en el Hospital General de Mazatlán “Dr. Martiniano Carvajal”.

Los tres varoncitos que trajo al mundo Ruth llegaron con diferencia de minutos; el primero, a quien ella y esposo Oscar Alberto nombraron como Óscar Alberto, nació a las 9:32 horas; Ismael nació a las 9:34 y a las 9:35 llegó el tercer hijo de la pareja, a quien llamaron Emanuel.

Ruth contó cómo a sus dos meses de embarazo sintió miedo y emoción al enterarse que sería madre de tres, noticia que alegró a toda la familia, principalmente por parte de su esposo, ya que serían los primeros nietos.

La joven madre mencionó que el nacimiento de sus tres bebés le trajo mucha felicidad, aunque por su condición de prematuros no pudo conocerlos durante sus primeras horas de vida, sino hasta dos días después cuando le dieron de alta tras su cirugía de cesárea.

Los tres pequeños nacieron con 30 semanas de gestación, cuando la joven llegó con contracciones y le tuvieron que realizar cesárea de emergencia, por lo que actualmente se encuentran en el área de prematuros en donde ha permanecido estos últimos 35 días multiplicando los cuidados, las tomas de leche y las preocupaciones por tres, así como también los gastos.

“Es estresante y también cansado porque aquí no duermes; aunque te digan vete a descansar, no descansas y también es estresante porque un día están bien y al otro están mal, de plano mal y también te agarra mucho la nostalgia aquí porque se van unas y te quedas tú sola, como esta semana ya se fueron varias”, expresó la madre de los trillizos.

Óscar Alberto e Ismael están estables mientras que Emanuel sí tuvo complicaciones; durante el parto tuvo una hemorragia que le tapó un ducto que sirve para drenar un líquido de la cabeza y eso le provocó hidrocefalia.

“Los doctores me dicen que ellos dos si están estables, que no tienen tanto riesgo como Emanuel, que están bien, nada más están ganando peso, pero el que sí está malo es Emanuel por que me dicen que sí es muy riesgosa la operación”, comentó Ruth.

La madre de los trillizos comenta que ha recibido mucho apoyo por parte de su familia y la de su esposo, pero aun así se manifestó preocupada al pensar en cómo haría si dieran de alta a Óscar Alberto e Ismael y se queda ahí Emanuel, pues ella tendría que quedarse ahí en el hospital mientras sus otros dos hijos estarían a cargo de su esposo, su mamá y su hermana.