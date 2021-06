Salimos con el compromiso: Villalobos Jiménez

MAZATLÁN._ El Alcalde sustituto, hasta ayer domingo, José Manuel Villalobos Jiménez, se reincorporó a partir del primer minuto de este lunes 7 de junio como Regidor del Cabildo de Mazatlán y dijo que cumplió con el compromiso.

“En la cuestión de seguridad está muy bien Mazatlán, tiene gobierno, un gobierno excelente que se está trabajando y se sigue trabajando, del regreso del Alcalde electo ya estoy aquí como Regidor, no estoy como Presidente Municipal interino porque ayer se (reincorporó el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres), gracias a Dios ya salimos con el compromiso (de Alcalde sustituto), trabajamos, hicimos lo que pudimos con todo mi equipo alrededor, siempre tuvimos una buena armonía y trabajamos muy bien la verdad, agarrados de la mano y gracias a Dios salimos adelante con el compromiso que tenemos”, expresó Villalobos Jiménez en entrevista, ante medios de comunicación.

“Ya, hoy estoy por levantar aquí lo que me pertenece, la foto, principalmente, algunos papeles que tengo por ahí, algunas otras cositas que tengo ahí personales y me voy a mi oficina”.

Se dijo contento por los dos meses que estuvo como Alcalde sustituto.

“Me siento tan contento, tan agradecido y la verdad muy contento principalmente con Dios y también le agradezco a nuestro Presidente electo de haberme dado la oportunidad, la confianza que me brindó y creo que lo hicimos bien, creo que no se equivocó y estoy muy contento por esta elección porque somos de Morena, ya mero me pega un infarto porque yo quería andar trabajando como siempre lo hemos hecho y fue una carrera fuerte’, continuó.

Entre otros puntos dijo que su carrera en la política ha sido larga y le tocó ver un Gobierno en la República que encabeza Andrés Manuel López Obrador.