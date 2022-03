Sancionan a 13 pulmoneros y aurigueros por cobros excesivos en Carnaval

Se han sancionado a un total de 13 aurigueros y pulmoneros que han hecho cobros fuera de lugar durante la celebración del Carnaval, informó Mario Rafael González Sánchez, delegado de Vialidad y Transportes en el municipio.

El funcionario explicó que las personas que han denunciado a quien les hacen un cobro de más, en ese momento se les devuelve el dinero; en el caso de las aurigas y pulmonías el monto no debería de exceder los 350 pesos.

“En este caso nosotros tenemos ahorita 13 infracciones de fin de semana por cobro excesivo, y el turismo queda muy agradecido porque se le está dando esa atención”, indicó.

“Nos están felicitando por el trabajo que se está desarrollando de esta manera, son formas que se tienen que seguir haciendo para que el operador de transporte público tenga un cobro que sea correcto, y no sea abusivo, y tampoco los vamos a permitir”, añadió.

El Whatsapp a donde se pueden hacer estas denuncias es el 6695336313, número que es manejado personalmente por él, solo se requiere mandar una foto y la denuncia, y vialidad tomaría acciones al respecto.

Sobre el tema de no respetar los protocolos por Covid-19, González Sánchez destacó que se han aplicado 22 sanciones porque los transportistas han subido a personas de más en sus unidades.

“Tenemos infracciones también porque suben de más personas de lo normal a una auriga o a una pulmonía, les damos nosotros inmediatamente su sanción... pero estamos siendo tolerantes, a lo mejor con una persona más, pero ya tres, cuatro personas más pues no podemos”, indicó.

En el tema del sonido, se han sancionado a cuatro choferes, y a quien no tenga póliza de seguro, enseguida les es retirada su unidad.

“Tenemos cuatro infracciones de sonido, ya no hay tolerancia, tampoco hay tolerancia para aquellos que no tengan póliza de su seguro, si una unidad no trae póliza de seguro rápido se detiene, no puede trabajar”, precisó.