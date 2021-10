$!Sarid tiene 9 años y quiere vivir; lucha contra el cáncer, aunque eso signifique que pierda una pierna

El 21 de octubre, el DIF Mazatlán y la organización Academy of Special Dreams entregaron 31 sillas de ruedas a personas de escasos recursos que las necesitaban. Una de ellas fue para Sarid Verónica.

“ Es un gran apoyo porque ella no puede caminar (la silla de ruedas) bien por el problema que tiene, y ya con esto se va a poder mover mucho mejor y no va a estar cojeando . Ella tiene cáncer (casi se derrumba al decirlo y comienza a llorar) osteosarcoma, apenas hace dos (ya son tres) semanas nos dijeron”, platica Verónica.

Se le cuestiona sobre el ánimo de su pequeña, y tal como se ve, Verónica lo confirma, no ha perdido el espíritu, la vida, y las ganas de luchar contra esto.

Se le pregunta a su mamá si Sarid sabe de su diagnóstico, y ella es contundente.

“Ella ya sabe lo que tiene, me dice que no quiere que le corten su pie, pero que si no hay otra solución, que ella lo aceptará. Prefiere vivir a morir”, cuenta.

Esto hace aún más loable y sorprendente lo que hace Sarid, sabe lo que enfrenta y en ningún momento decae, en ningún momento flaquea, Verónica reconoce que esto ha sido esencial para que ella tampoco se derrumbe.

Sobre su cáncer, comenta que un día común y corriente la niña le dijo que en su pierna izquierda, a la altura de la rodilla, sentía dolor y molestia, cuando la revisa ve una bolita, la cual a los días un médico le dice que se trataba de cáncer.

El osteosarcoma es un cáncer que suele afectar a los niños en desarrollo, mayormente nace en las rodillas. En muchos casos, se intenta salvar la extremidad afectada, pero en otros, no hay más remedio que la amputación, eso lo sabe Verónica, y también Sarid.

Ante este escenario, donde podría perder la pierna izquierda, su sueño de ser bailarina culminaría, es algo que a Verónica le duele, pero como bien lo dijo su pequeña, prefiere vivir, que morir.

De acuerdo a estudios de esta enfermedad, las probabilidades de supervivencia a este cáncer son de un 60 a 80 por ciento si no ha hecho metástasis en otros lugares del cuerpo. En el caso de Sarid, la enfermedad nació en su rodilla y ya le llegó a uno de sus pulmones.

De momento Verónica ya quiere que inicien las quimioterapias para su hija, sabe que en esta enfermedad el tiempo no es un aliado.

Las probabilidades de amputar, son altas, de hecho, la madre de Sarid ya está previendo esta posibilidad, y sabe lo caras que son estas prótesis, que suelen rondar entre los 100 mil y 150 mil pesos.

“La otra semana nos entregan el resultado de la biopsia, entonces el doctor todavía no me ha dado un estimado porque necesita saber qué tipo de cáncer es... pero si ella ocupa una prótesis, esa sí me sale como en 150 mil pesos”, indica.

Verónica comenta que han estado haciendo rifas y kermeses para sacar un poco de dinero, de hecho, el 13 de noviembre organizará una taquiza para sacar fondos para el tratamiento de su niña.

Si usted desea apoyar el tratamiento de la pequeña, el número de celular de Verónica es el 6691510698, y si quiere apoyar económicamente, puede hacerlo a la cuenta 4152 3137 5955 6256, de BBVA.