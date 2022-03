Se adhieren al PAS militantes del PAN descontentos por el pasado proceso electoral

Al Partido Sinaloense se adhirió la mañana de este sábado un grupo de más de 120 miembros activos del Partido Acción Nacionalen Mazatlán, encabezado por Óscar Tirado Tirado, Diana Rice Rodríguez y Lolis Rubio, descontentos por el pasado proceso electoral interno en Sinaloa donde hasta denuncias por amenazas con armas de fuego se registraron.

En un evento encabezado por el presidente del Comité Ejecutivo del PAS, Víctor Manuel Corrales Burgueño, el ex delegado del PAN en Mazatlán dijo que se suma al Partido Sinaloense por responsabilidad, porque al igual que muchos de los presentes y otros que no pudieron asistir no les gusta cómo se conduce la política en el PAN.

“Han perdido el rumbo en el ejercicio de la política, en vez de ser un partido o un mecanismo para la creación de consensos que nos permitan resolver problemas comunes se ha convertido en un ambiente mezquino, tóxico, en donde la difamación y la guerra sucia son la norma y donde existe poco debate congruente”, añadió Tirado Tirado.

“Se ha perdido el objetivo de velar por las necesidades de la sociedad y a cambio satisfacen las ambiciones de ciertos grupos, es por ello que el día de hoy, frente a ustedes, hago pública mi renuncia al Partido Acción Nacional y decirles que somos más de 120 miembros activos los que nos estamos adhiriendo al Partido Sinaloense”.

El también ex Delegado en Sinaloa del Instituto Nacional de Migración recalcó que han decidido salirse del PAN por las causas citadas y hay funcionarios, ex funcionarios públicos estatales, federales y municipales, ex regidores, representantes de casillas y generales.

“Manifestamos que nos unimos al Partido Sinaloense porque es un partido muy cercano a la gente, humanista, que dá oportunidades, fomenta el principio de igualdad de género en la vida política, económica, social y cultural”, añadió en el evento que también fue encabezado por la secretaria general del PAS, Angélica Díaz Quintero, la presidenta del PAS en Mazatlán, Cinthya Guadalupe Carrasco Valenzuela y el Diputado por ese mismo partido y presidente del Congreso del Estado, Gene René Bojórquez Ruíz.

En su mensaje la ex candidata a diputada local por el Distrito 20 Electoral por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional , Rice Rodríguez, manifestó que el pasado proceso electoral interno del PAN en Sinaloa estuvo plagado de irregularidades y la actual presidenta en lugar de sumar divide.

“El pasado proceso electoral interno que vivimos los panistas el 19 de diciembre estuvo plagado de irregularidades, desde la compra de conciencias hasta lo peor de lo peor, amenazas intimidatorias para no ir a votar o para que no salieran de sus casas amenazándolas con armas de grueso calibre”, recalcó la hija del priemer ex Presidente Municipal de oposición al PRI en Mazatlán, Humberto Rice García.

“Nunca en la historia de Sinaloa se había vivido un proceso interno de esa naturaleza, fue un día que jamás se me va a olvidar, viví los momentos de odio hacia nuestra persona de los que creíamos que eran nuestros amigos, nuestros hermanos de lucha, lo que no sabíamos es que era una guerra campal de odio, intimidaciones y burlas de personas que ni siquiera estuvieron en las verdaderas luchas que se vivieron en los años 80 y 90”.

En esas décadas, dijo, realmente se vivieron momentos de valentía y desvelo, donde se defendían los votos con ideas y no con quién acarreaba más gente o quién cambiaba conciencias por votos con despensas o con dinero, y ella no quiere eso para ella ni para sus hijos adolescentes que ya están en tiempo de escoger a sus gobernantes.

“Qué ejemplo les estaría yo inculcando viendo cómo la actual dirigente estatal llegó plagada odio y rencor hacia los que no votamos por ella, yo no quiero tener ese cargo de conciencia en mí, porque lo que yo conocí y viví desde joven, que me enseñaron mis padres a tener un estilo de vida con los principios del humanismo político que los tengo tatuados en mi piel, difícilmente se aproximan a lo que la actual dirigente es”, reiteró.

Por su parte Lolis Rubio dijo que el día de hoy por su propio derecho decidió presentar su renuncia al PAN pues acaban de pasar por un momento muy difícil y muy desgastante dentro del PAN, pero no le queda más que agradecer el tiempo que pasó ahí como un aprendizaje más en su vida y un crecimiento personal.

“He decidido incorporarme al Partido Sinaloense, el cual admiro su unión y estructura de trabajo, además del trato digno que tiene hacia las personas respetando siempre nuestros derechos”, expresó Lolis Rubio, quien fue candidata a diputada suplente dentro del PAN.

Correspondió al presidente y a la secretaria general del PAS darle la bienvenida a sus nuevos militantes en un evento realizado en un salón de conocido hotel ubicado en la Avenida del Mar.

Corrales Burgueño manifestó que en su momento, cuando el tiempo político se lo permita, que nada más puede ser en los domingos porque actualmente ocupa el cargo de Secretario de Salud en Sinaloa, el fundador del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda, se reunirá con los nuevos militantes de ese instituto político.

“En Partido Sinaloense con todo respeto les quiero decir que no es reducto del que quiera venir y aglutinarse a sus filas, el Partido Sinaloense siempre se ha reservado ese derecho deadmitirr a los mejores cuadros, a los mejores líderes y así como hemos admitido así hemos rechazado, y aquí no hay ninguna duda de providad en el liderazgo de quienes hoy también representan una base social importante que se viene al Partido Sinaloense”, continuó Corrales Burgueño.

”Si así como ellos dicen que no nos van a quedar mal también nosotros les decimos que no los vamos a defraudar porque eso lo vamos a demostarr como lo hemos hecho siempre con nuestro trabajo diario, pues bienidos de nuevo y muchas gracias por su atención”.