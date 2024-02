MAZATLÁN._ Tras la entrega de un pliego petitorio por parte de la sociedad de vecinos del Fraccionamiento Tellerías por una serie de inconformidades sobre la Feria del Carnaval y la contaminación visual, así como otros aspectos, los colonos serán atendidos, afirman en el Ayuntamiento.

Fue el mismo Presidente Municipal de Mazatlán, Édgar González Zataráin, quien comentó que dicha feria tuvo que ser movida de lugar, aunque lo que buscan es que no quedé sobre las calles y por ello tiene esa ubicación.

El Alcalde dijo que se atenderán varios de los planteamientos en el pliego, uno de ellos es el de la contaminación auditiva que no les deja descansar, por lo que expresó que se pedirá a los operadores no tener música con equipos de sonido a altos decibeles y que no sea mucha la duración de la misma.

“¿Qué es lo que ellos plantean, más que el tema de la feria en estos momentos? Que no tengan música (los juegos) que no sea mucha la temporalidad”, explicó.

González Zataráin mencionó que son siete los colonos inconformes en la petición, a lo que expuso que no importa si se trata de uno incluso, que se le dará la atención necesaria.

Se atenderán las peticiones

Respecto a los puestos comerciales fijos y semifijos, el Alcalde coincidió en que es una realidad que se ha dejado crecer a dichos comerciantes, por lo que se procederá conforme a la ley y a las regulaciones pertinentes.

De igual forma, se enviará una cuadrilla de limpieza para que limpie los mismos desechos de los comerciantes, sobre los cuales también han presentado constantes quejas los colonos.

González Zataráin manifestó que también se le dará pronta resolución al tema de sitios de pulmonías y taxis en la zona, llamará a una reunión para tratar la situación con los transportistas.

La máxima autoridad del puerto dijo que se moverán de lugar próximamente a los autobuses de pasajeros que ese estacionan en el terreno de frente al Acuario Mazatlán, explicó que su destino estaría en la salida norte de la ciudad.

“Tienen razón (los vecinos) porque usarlo como estacionamiento de autobuses causa muchos problemas, hacen ruido, ponen música ¿Qué dijimos nosotros? Que van a la salida, a la parte norte de la ciudad”, dijo.

Otra de las peticiones de los vecinos trata sobre el cambio en las luminarias urbanas, las que explican dejaron de tener vida útil. El funcionario aseveró que se le dará atención a la situación y a la brevedad se hará la reinstalación de las luminarias.

“Inmediato, yo doy la indicación hoy para que el lunes empiecen a cambiar luminarias, sin problema”, mencionó.

Finalmente, el Alcalde de Mazatlán, aseguró que los asuntos se resuelven por medio del diálogo y no por la fuerza.

“Los vecinos cuando tengan esta respuesta se van a quedar más conformes todavía, vamos a estar siguiendo el tema de la feria, el tema de los otros problema vamos a estar en diálogo, las cosas se pueden hacer si nos entendemos y si no las aplicamos por la fuerza”, finalizó.