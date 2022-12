Se auditará a Jumapam; hay sospechas de irregularidades: Alcalde

MAZATLÁN._ En la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán se realizarán auditorías específicas porque hay sospechas y siembre ha habido sospechas de presuntas irregularidades, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin.

”Un tema de una auditoría específica para Jumapam, ahí vamos a entrar con auditorías específicas lo más rápido posible, ya se ordenaron, yo las ordené el día de antier (el lunes) esas auditorias específicas y el resultado de las auditarías específicas, ahí sí con papelito en mano es como vamos a actuar”, añadió González Zatarían la mañana de este miércoles en entrevista con personal de medios de comunicación.

”Siempre hay sospechas, siempre hubo sospechas de ahí de Jumapam, entonces siempre ha habido sospecha ciudadana, sospecha de los regidores, sospechas particulares mías y bueno, hay que quitarnos esas dudas, yo creo que la auditoría va determinar (si hay o no irregularidades), para allá vamos”.

También dijo que el Acuario de Mazatlán tiene muchas observaciones, él ya lo había dicho que esa paramunicipal era una de las más observadas por la Auditoría Superior del Estado, es un tema de obra pública, de obra que desarrolló el Acuario y esa paramunicipal no debió desarrollar obra pública, tuvo que turnarlo a Obras Públicas porque no está capacitado para eso y lo hicieron en el pasado.

”Ahí están las observaciones, habrá que remontarlas, son observaciones importantes, yo lo mencionaba en aquel tiempo que había ahí, que había en Cultura, que había en Jumapam y que había en el área de Tesorería, amén de otras áreas con menor detalles, pero fundamentalmente en esas tres partes”, continuó González Zataráin.

En la entrevista también reiteró que hay evidencias de presuntas irregularidades de la pasada administración municipal, las cuales estén siendo atendidas, hay procedimientos y otros más que vienen en puerta, ahí se están interponiendo los recursos legales en cada una de las instancias donde van, algunos directamente ante la Fiscalía General del Estado y otras al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Mazatlán las que son administrativas.

”Sí tenemos que empujar y sí al cierre de año tenemos que, o a inicio del año tenemos que hacer el corte de caja y decir hasta aquí van los asuntos, se los tenemos que anunciar a ustedes porque finalmente es recurso público y tiene que hacerse público, yo dije no vamos a ser omisos y sí vamos a empujar fuertemente, de hecho, lo estamos haciendo”, continuó.

”Yo ayer (el lunes) les daba cifras de lo que pasa en Cultura, de lo que pasa en Tesorería que son algunas otras cosas más que lo van a ver”.

Deben todos los funcionarios cuidar presupuesto: Alcalde

Una reunión mensual con integrantes de su gabinete realizó el Alcalde Édgar Augusto González Zataráin la mañana de este miércoles para revisar cómo van los programas que cada dirección trae y en sentido que debe tener esta administración en donde todos tiene que ir con una misma dinámica de trabajo.

”Todo mundo está haciendo su trabajo bien, empezamos bien, fue de aliento, felicitaciones y sobre todo el tema que tiene que ver con que se apeguen al tema del presupuesto que les va correspondiente, que sean cuidadosos, que lo revisen de manera trimestral, que acudan a las áreas de Control Presupuestal de Tesorería para ir revisando cada trimestre”. continuó González Zataráin.

”O quien lo quiera hacer cada mes, vaya revisando cómo va su gasto, que no lo sorprendan a medio año o a final del año que ya no tienen presupuesto, sino que lo vayan cuidando, lo vayan monitoreando, pero fundamentalmente el tema de poder seguir haciendo equipo como iniciamos, iniciamos muy unidos, muy en conjunto con una misma dinámica y que no bajemos la guardia, que iniciemos el próximo año, después de las festividades, después que todo mundo se relaje pues también viene la exigencia ciudadana, también viene el reclamo ciudadano y hay que atenderlo”.

La reunión de carácter privado se realizó en la Sala de Cabildo de las 7:00 a cerca de las 8:30 horas de este 21 de diciembre.