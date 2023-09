MAZATLÁN._ El Gobierno de Mazatlán busca interponer nuevos recursos para que se agilice la devolución a la Comuna de los 60 millones de pesos que se dio como anticipo en el contrato por 400.8 millones de pesos por la adquisición de 2 mil 139 luminarias a la empresa Azteca Lighting, informó el Alcalde de Mazatlán, Édgar Augusto González Zataráin.

“Estamos en búsqueda ya de meter otros recursos pero para agilizar los tiempos, el asunto es que eso nos va a dar tranquilidad, sobre todo si evitamos que se siga dañando por esa vía las finanzas, lo que tiene que ver con pagos que venían estipulados en los 400 millones, evitar esa parte de entrada y luego recuperar los 60, ese es el objetivo”, expresó González Zataráin.

Señaló que se mantiene ajeno al juicio que enfrenta el ex Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres y espera que siga con los procedimientos legales el Poder Judicial para que se concluya el caso.

“Nosotros no tenemos porqué perdonar ni imputar, las denuncias están interpuestas allá no por nosotros, gente ajena al municipio, hay que siga su proceso...ahí hay un montón de gente esperándome que los atienda como perder el tiempo buscando agarrar banderas que no me corresponden, cuando ya está el suelo encauzado y caminado”, dijo.

El Alcalde comentó que no va a parar su lucha hasta que se devuelvan los 60 millones del anticipo de las luminarias.

“Sí estamos en esa búsqueda, sí hay que exigir que se nos reintegre ese recurso, esa es la tarea, no podemos ser omisos...confío en el estado de derecho y confío en que esto puede salir bien”, indicó.

“Si para antes de que concluya el tema del ex Alcalde no se ha resuelto el tema de los 60 millones que son por la vía de la fianza, o por la vía que estamos nosotros exigiendo, obviamente se tiene que resarcir por otra vía, que es la vía en este caso del imputado, una vía por otra”, expresó González Zataráin.