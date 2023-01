Se buscará que lobos marinos y pingüinos se queden en Nuevo Acuario: Alcalde

MAZATLÁN._ El Ayuntamiento de Mazatlán buscará que los lobos marinos y las especies del pingüinario del actual acuario, permanezcan en el Nuevo Acuario de Mazatlán, informó el Alcalde Édgar Augusto González Zataráin.

Mencionó que hay algunas especies a las que sí hay que buscarles un acomodo, pero se trabajará en que tanto los lobos marinos y los pingüinos se queden en el Nuevo Acuario de Mazatlán.

“Las especies yo no sé si le sirven al Nuevo Acuario, si le sirven algunas, pues hay que negociar con ellos, que no se vayan lejos, las especies de pecera, porque son dos tipos, y lo que son lobos y pingüinos, tratar de que se queden aquí, tratar de acordar y negociar con el acuario de aquí”, detalló.

El Edil indicó que anteriormente el Nuevo Acuario de Mazatlán se negó porque no tenía un espacio para estas especies, sin embargo, se buscará trabajar en conjunto para que se puedan quedar los lobos marinos y los pingüinos del actual acuario.

“Lo que pasa es que no tienen donde instalarla, no han terminado lo que es el acuario, y no tienen un área, entonces ¿qué les proponemos? que pudiéramos acordar que se trabaje en conjunto a donde está, que permitan ellos que se siga trabajando pero en conjunto”, precisó.

González Zataráin criticó que en el pasado se hayan traído más especies a sabiendas de que estarían próximos a cerrar sus puertas, pero al final, la idea es tratar de que tanto los pingüinos como los Lobos Marinos, se queden aquí.

“Para qué sigues trayendo más animales si sabes que vas a cerrar, eso pues no es correcto, todo porque es gasto, es costo, y que no recuperas, porque no se venden las especies, se compran, pero no se venden, se intercambian, se donan...vamos a defender que se queden aquí los animales”, precisó.