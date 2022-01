Se compromete Rocha Moya a apoyar a Mazatlán y al sur de Sinaloa

A apoyar a Mazatlán, al Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres para que haga las cosas mejor y apoyar al sur de Sinaloa, se comprometió el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, al sostener una reunión con integrantes de la agrupación Una Mano Amiga.

“Voy a apoyar a Mazatlán, vamos a apoyar a Mazatlán, vamos a apoyar al Químico Benítez para que haga bien las cosas en Mazatlán, bueno, no estoy diciendo que las está haciendo mal, digo que lo vamos a apoyar para que las haga mejor”, añadió en el encuentro realizado la mañana de este sábado en un salón de conocido hotel ubicado en la Zona Dorada.

“El Químico es mi amigo y es mi compañero, Fernando (Pucheta Sánchez, presidente y fundador de Una Mano Amiga) es mi amigo, ahora ya compañero, necesitamos que los gobiernos ya establecidos funcionen, vamos a apoyar, hay discrepancias claro, tuve discrepancia con ese mundo de gente que se juntó, tenemos discrepancias, pero a mí no me asustan las discrepancias, a mí los medios me dicen oiga, pero no le hizo caso el Presidente Municipal de Ahome que pintó las patrullas color de Morena”.

Precisó que en el caso de Ahome no es que el Alcalde no le haya hecho caso, si no que no le preguntó, pero si le hubiera preguntado no hubiera estado de acuerdo porque por qué tiene que llegar el Gobierno y empezar a pintar los muebles e inmuebles del Gobierno del color de su partido, eso se llama patrimonialismo y los bienes del Gobierno no son suyos, por lo tanto, no se les debe poner el sello de su partido sino de la sociedad.

“El tema de la atención al Covid-19 una polémica aquí y el Presidente Municipal de aquí (de Mazatlán) dijo es que es una autonomía municipal, (pero) en pandemia, en crisis sanitaria no existe la autonomía municipal, existe una disposición Constitucional que dice que el Consejo General de Salubridad es que dicta las medidas, las acciones y todo mundo, todas las autoridades en el País tiene que acatarlas, eso así es porque son estados de excepción y los contempla por un lado la Constitución en el artículo 29, pero éste particularmente en el artículo 73”, enfatizó el Gobernador.

“Entonces no confundamos, tenemos que darle cuidado a las cosas, pero yo no le hago mucho caso, yo creo que el Químico está peleado con Cuén que es el Secretario de Salud, por qué les digo las cosas compañeras y compañeros, porque insisto, no tengo telarañas, alguien me dice oiga, ¿pero eso usted lo permite?, sí, sí lo permito, hasta cierto punto, siempre tienes que tomar decisiones en su momento, pero esa rigidez”, continuó.

“Antes decía por qué lo hace el Presidente Municipal de Ahome, porque tiene una autonomía, pero antes era que ni un Presidente Municipal podía hacer las cosas si no se las dictaba el Gobernador, ahora no”.

Ya en entrevista reiteró brindará el apoyo a Mazatlán y al Alcalde y puede tener discrepancias con los presidentes municipales, pero los respeta mucho, y los va apoyar.

“Los gobiernos instituidos necesitamos fortalecernos con el apoyo de la ciudadanía y los municipios, por más fuertes que sean, necesitan del apoyo del Estado, aquí para poder desarrollar muchas cosas vamos a hacerlo de manera coordinada con el Municipio, el Programa de Mejoramiento Urbano ya lo estamos trabajando con el Químico y con su gente para aterrizarlo en las colonias populares”, reiteró.

Con respecto a las vialidades en Mazatlán para resolver el problema de congestionamiento vehicular, dijo que se está elaborando el Plan Estatal de Desarrollo que se presentará en abril, se acaba de subir a la página la convocatoria para que participe la ciudadanía, los grupos sociales y demás.

“Y los ayuntamientos y todos plantean sus necesidades de infraestructura y demás, entonces esas se incorporan al Plan, lo consensuamos, porque quienes mejor saben qué es lo que necesitan en términos de vialidad por ejemplo aquí pues es el Gobierno Municipal y lo vamos a escuchar”, recalcó Rocha Moya.

También dio a conocer que los Distritos de Riego de las presas Picachos y Santa María van a estar concluidos para diciembre del 2023 y en la gira que realizará el próximo sábado el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se van a supervisar los trabajos de esas obras.

“En Picachos se está haciendo el Sistema de Riego y en la Santa María se está construyendo la presa y de manera simultánea se está trabajando los canales, son las dos cosas, por eso la Presa santa María trae ahora un presupuesto federal de 2 mil 200 millones de pesos, pero con la posibilidad de crecer en este año para no tener la hipótesis de trabajar el 2024, sino todo concluirlo el 2023, eso es lo que dijo el Presidente ahora que estuvo”, añadió.

En total se esperan sumar cerca de 50 mil hectáreas de cultivo con los sistemas de riesgo de dichas presas, lo que beneficiará a los productores de diferentes productos del sur de Sinaloa, dio a conocer el Gobernador de Sinaloa, entre otros puntos.

Por su parte el presidente y fundador de la agrupación Una Mano Amiga, Fernando Pucheta Sánchez, expresó que todos como ciudadanos tienen una responsabilidad que es la de contribuir con el Gobierno que tiene una tarea gigantesca.

“Los enemigos abundan, esos salen de una amera sorpresiva, pero yo creo que los amigos del progreso siempre tienen que unirse, es como el agua y el aceite”, expresó el ex Alcalde de Mazatlán, Pucheta Sánchez.