Se contrae la ocupación hotelera en agosto en Mazatlán: Manguart

Se contrae la ocupación hotelera en agosto en Mazatlán, indicó José Ramón Manguart Sánchez, presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas.

Lo anterior es normal, justificó, porque no se está reservando para venir en este mes de agosto, ni en julio lo hicieron, para venir al destino.

“Ahorita ya sabemos que en agosto hay una contracción, los fines de semana, el pasado estuvo alrededor del 70 por ciento de ocupación. Lo que puede subir y bajar de acuerdo a la propia demanda que se vaya generando en los próximos días”, estimó.

El presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, no quiso dejar de precisar que de acuerdo a un dato que le compartieron y que señala que en el mes de julio el 13 por ciento de la gente que vino las últimas semanas de julio estaba decidiendo su viaje a Mazatlán un día antes, destacó en su explicación de que la tendencia en este verano es que no se está reservando.

Sin embargo, todo va a depender de cómo se siga comportando la ciudad, del clima y de la promoción que se siga haciendo, entonces, estimó.

“Que esta cuestión puede subir y bajar, todo va a ir en función de cómo esté la ciudad, de tu propio clima y obviamente pues se siguen haciendo toda la labor de empuje de promoción junto con la Secretaría de Turismo, con los cooperativos en marcha, precisamente para invitar a la gente a Mazatlán y pues que sea sostenible este comportamiento hasta finales de agosto”.

Manguart Sánchez estimó que esa debe ser la expectativa que el sector tiene para lo que resta del periodo vacacional de verano actual.

“Esto se a va a tener solo en fines de semana. Vamos a tener fines de semana con estas ocupaciones y en tres semanas se contraen por causas naturales tras regresar los alumnos a las escuelas y los padres culminan sus periodos de descanso”.