La Alianza de Camiones Urbanos de Mazatlán se deslindó del accidente ocurrido el 12 de febrero entre una de sus unidades y un particular que viajaba en su bicicleta, Álvaro Velarde Velarde, quien denunció ante este diario la falta de responsabilidad de parte de la Alianza tras el accidente.

Faustino Mejía Chávez, dirigente de la Alianza de Camiones Urbanos de Mazatlán, explicó que de acuerdo al parte de Tránsito Municipal, el causante del accidente fue Velarde Velarde, por lo que la aseguradora que los representa no puede hacerse cargo de los gastos médicos ni de la reposición de la bicicleta, que el accidente ocasionó al señor de 68 años de edad.

”Ese parte está a favor, así está el reporte, así está el parte, yo no soy autoridad. Nosotros somos los ofendidos. Él pide reparación de su vehículo y no sé qué más cosas”, dijo en entrevista.

”Sé que el parte de los hechos viales está a favor, no podemos pagar algo que corresponde al seguro y la aseguradora no va a pagar algo que no le corresponde pagar a ellos”.

Velarde Velarde narró su versión de los hechos: en el accidente que ocurrió entre las vialidades Ejército Mexicano y Río Piaxtla, un camión lo embistió por atrás y casi le arrebata la vida.

Dijo también que su versión fue cambiada en el Ministerio Público a favor de la Alianza de Camiones.

“Yo ya hice la denuncia al Ministerio Público, pero me lo cambiaron”, dijo, al acusar una serie de complicidades de la asegura y la agrupación transportista.