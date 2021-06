$!Se enfiestan papás de otros estados en Mazatlán

MAZATLÁN._ Aunque el mazatleco regularmente festeja el Día del Padre en casa, con comida y cerveza, muchos papás de otros estados no dejaron ir la oportunidad de salir a vacacionar al puerto para conmemorar su día, quienes contentos platicaron lo felices por salir de la rutina y estar frente al mar, en compañía de sus hijos y esposa.

“Yo me siento bien contento de corazón, no tengo mi padre, pero tengo mi suegro, mi esposa y mis hijos, me siento bien feliz aquí en Mazatlán, frente a las aguas”.