Se está en el proceso de entrega en el Instituto Municipal de Cultura: Óscar García

MAZATLÁN._ En el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán se está en el proceso de entrega y en los próximos días se dará a conocer información sobre las actividades en una rueda de prensa, dijo el nuevo director general de dicha paramunicipal, Óscar García Osuna, quien la semana pasada sustituyó en el cargo a Raúl Rico González.

“Ahorita estamos en el proceso de entrega nada más, téngannos paciencia, no quiero emitir ningún comentario o algo irresponsable, pero les aseguro que pronto van a tener información”, añadió García Osuna de manera breve ante personal de medios de comunicación este lunes.

A pregunta expresa de si regresará a dicho Instituto una persona que estuvo en el mismo cuando el director general fue José Ángel Tostado Quevedo en la administración del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, dijo que se está en el proceso de buscar expertos que ayuden, pero nada más, no hay ninguna contratación todavía.

“Les aseguro que yo voy por el talento”, expresó.

García Osuna reiteró que es muy corto el tiempo que lleva en ese cargo, pero su promesa es la que dijo al principio de darle continuidad al talento.

“El talento no es propiedad de nadie, es propiedad del municipio y el municipio no como institución, el municipio como ciudad y yo creo que hay talento en muchos lugares de Mazatlán y hay que verlos, que también hay mucho talento ahí adentro de Cultura, entonces vamos a esperar, téngannos paciencia”.

Reiteró que el miércoles se ofrecerá una rueda de prensa con información que va a sorprender y ahí se empezará ya a desmenuzar y dar más detalles, pero el primer paso es la Callejoneada por la celebración del Día de Muertos y está muy contento de lo que se está logrando.