MAZATLÁN._ El tema de la desaparición de personas se está viendo de manera muy pormenorizada en el país, mientras que en los demás delitos en Sinaloa se mantienen las cifras casi igual que el año pasado, manifestó el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya.

“La estamos viendo particularísima, el otro día que dijeron: se reunió el Presidente (de la República, Andrés Manuel López Obrador) con los gobernadores fue exclusivamente para ese tema (de desaparición de personas), ese tema lo estamos viendo de manera muy pormenorizado en todo el país”, expresó Rocha Moya en entrevista este jueves en Mazatlán tras encabezar la Mesa de Seguridad en Sinaloa en una reunión privada en las instalaciones de la Tercera Región Militar.

“Y en no más de tres meses vamos a tener respuesta de cómo estamos, exactamente cuál es nuestro diagnóstico real y qué estamos haciendo, no dejamos de seguir haciendo lo propio: buscarlos y tratar de evitar, lo más importante es evitar que desaparezcan”.

Agregó que no es siempre el narcotráfico la causa de la desaparición de personas, hay muchas causas de diferente naturaleza.

También dijo que en la Mesa de Seguridad se habló justamente de cómo salió en estado en materia de seguridad, donde se va muy bien, pero reconoció que se debería estar mejor.

“Hablamos justamente del tema de cómo salimos, vamos muy bien en materia de seguridad, claro deberíamos de estar mejor, nosotros hemos bajado de manera muy importante la incidencia delictiva, estamos manteniendo más o menos el nivel que tuvimos el año pasado”, continuó tras presidir también la celebración del 81 aniversario del Día de la Marina Nacional.

“Les digo manteniendo más o menos por qué, porque aquí ha habido eventos importantes de aprehensión de personalidades importantes de la delincuencia que pudieran habernos generado y de alguna manera nos generaron un mayor volumen de homicidios dolosos, sin embargo, no estamos alejados, seguimos manteniendo los mismos números del año pasado que fueron muy buenos números en todo”.

En otro orden de ideas dijo que está muy cercano al Gobierno federal para evitar alguna amenaza de embargo a la pesca, al tomate o algo y esta amenaza al sector pesquero es normalmente un empuje que normalmente hacen los sectores americanos.

“Es una cuestión política, de competencia, sí es momento de abrir mercados nuevos, incluso lo ha expresado el Presidente, seguimos teniendo, nosotros tenemos un Tratado de Libre Comercio en América del Norte, pero eso no impide que México tenga otros mercados, claro estamos obligados a cumplir con todas las cláusulas del convenio llamado contrato o TMEC, pero hay que abrir los mercados, la tenemos de hecho con otros países”, continuó Rocha Moya.

“En realidad es poco lo que podemos hacer, porque nosotros, la producción nuestra minera que se exporta por supuesto nos interesan los mercados del lejano oriente, se tiene, no hay problema, el tema de la agricultura nosotros comerciamos con Estados Unidos sobre todo, el tema del mango lo comerciamos con Canadá y Japón en una parte y no tenemos problemas para hacerlo, el camarón ya ven que a veces han venido los embargos, pero eso lo hacemos con Estados Unidos la pesquería en general, no hay un problema de que tengamos nosotros cerrados mercados para la producción de Sinaloa, la naturaleza de su producción tiene salida”.

ACUDIRÁ A PARTIDO ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA PERO NO A PALCO ESPECIAL

El Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, informó que acudirá el próximo miércoles 7 de junio al partido entre las selecciones de fútbol de México y Guatemala en el estadio Kraken de Mazatlán, pero no en un palco especial, sino en un lugar para el que comprará el boleto.

“Voy a venir, tengo que venir porque viene aquí por primera vez, no porque sea tan futbolero yo, pero sí quiero venir a acompañar a los aficionados mazatlecos y del estado van a venir seguramente, (mi pronóstico es) que va ganar México 2-0 “, continuó Rocha Moya.

Dijo que no le gusta ni en el beisbol, ni en el fútbol ni en los restaurantes estar en privado ni que le reserven mesa, si hay que hacer fila para entrar lo prefiere.

“Y en el caso de Sinaloa ir al fútbol al palco no, yo voy a buscar y ya les pedí, tener un boleto fuera, lo voy a tener, entonces es mi práctica, no me gusta meterme a los privados de los restaurantes”, continuó tras manifestar que no sabe si el Gobierno del Estado tenga un palco privado en el estadio Kraken.

Añadió que si hay algún palco se le tendría que quitar el logotipo de Puro Sinaloa, ya se acabó eso.

“Es que sí debe ser del Gobierno (del estado), sí debe haber por un poco de la colaboración con los equipos, yo sea de quien sea y de quien sean y como sean los equipos nosotros tenemos que ser solidarios por qué, porque el fútbol le gusta a la gente, el béisbol le gusta a la gente y nosotros tenemos que hacer lo que a la gente le guste”.

Dijo no saber si algún funcionario usa dicho palco en los partidos de Mazatlán FC, pero va poner un marcaje personal.