Se fue ‘El Químico’ sin solventar $819 millones observados por ASF, aseguran

También se revisó en la página de la Auditoría Superior de la Federación y se confirmó que aún no se había solventado dicha observación, la cual presume un posible daño al erario por más de 819 millones de pesos.

Melesio Peinado Montoya, Tesorero Municipal, explicó que es algo que están revisando ellos, porque al final no se solventó la observación de manera correcta por la anterior administración.

“Ahorita ya estamos atentos, estamos tomando esos asuntos, ya se ha tenido acercamiento con la Auditoría Superior de la Federación para solventarlo, entonces, al parecer y hasta donde he analizado, es que no se hizo la solventación de una forma adecuada”, señaló.



- ¿Se fue la administración pasada sin haber solventado esto?

- Sí, pero como son de la autoridad, quien esté hay que darle seguimiento, tanto de la Federación como del Estado, entonces seguimos con ese análisis.



Por su parte, Édgar Augusto González Zataráin, Alcalde de Mazatlán, mencionó que la información nunca se entregó en tiempo y forma, y que de momento están a la espera de una respuesta de una documentación que en este momento está siendo analizada por la Auditoría Superior de la Federación.

“Se metió una solicitud que todavía está en espera de respuesta... lo que supe yo en una reunión fue que él dijo ‘Ya la entregué, ahora voy a esperar si me la aceptan o no’ y en eso están, que una vez dieron una respuesta que no se las hicieron válida, volvieron a meter, y esa otra respuesta no la hemos tenido”, indicó.