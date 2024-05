La contaminación ambiental se incrementa en Mazatlán por diversos factores como la falta de conciencia de las personas, el crecimiento de la población y el no aplicar las leyes en la materia, por lo que el problema nos está rebasando, dijo la directora de la agrupación ambiental MazConCiencia, Sofía Trejo Lemus.

“Es una combinación de todo, primero la gente no tiene la conciencia porque no hay políticas públicas en Mazatlán que aseguren que el ciudadano sea responsable de sus residuos sólidos, no hay campañas, no hay sanciones, no hay multas, esa es una, la otra es que cada vez somos más personas en Mazatlán, captamos muchísimo turismo, hay de todo en el turismo, no quiero decir que todo sea igual, pero mucho del turismo es un turismo que solamente viene a explotar nuestros recursos y nos deja aquí su basura”, continuó.

“Esto nos está rebasando, la otra es que aunque hay leyes que prohíben estos materiales, porque han de saber que hay leyes que prohíben el poliestireno, los cigarros en las vías públicas, las bolsas de plástico, ¿ustedes ven que se apliquen las leyes?, no, entonces no se aplica la ley, pero aparte la carrera entre lo que se recicla contra lo que se produce es infinitamente mayor, en México se recicla entre el 6 y 9 por ciento de las más de 7 millones de toneladas de plásticos que se producen al año en México”.

Por ello agregó que más del 90 por ciento de los productos de plástico que no se reciclan está en el fondo del mar, integrada entre los manglares, en los ecosistemas, en los ríos, montañas, en todos lados, porque los refrescos llegan hasta lo más alto de la sierra, pero no hay manera de que salgan.

“Mucho incremento (hay de contaminación en Mazatlán) y lo noté el año pasado en la biobarda, fíjate que en la biobarda teníamos dos limpiezas así espantosas que no hallábamos qué hacer al año, los primeros años, el año pasado fueron seis, de verdad que ya no hallábamos qué hacer, la verdad sí necesitamos mucho apoyo, y bueno, picando piedra poco a poco”, continuó.

La directora de MazConCiencia también informó que entre las cuatro biobardas que hay en Mazatlán al año se juntan alrededor de 90 toneladas, en 5 años son 450 toneladas y en la que más se junta es en la instalada en el Puente Juárez, pues en ese lugar cada año es un desafío cuando llega la temporada de lluvias.

”No ha disminuido, cada año ha ido aumentando, el año pasado nos costó mucho trabajo porque las lluvias fueron más frecuentes y se acumuló mucho más basura, fueron alrededor de seis limpiezas que tuvimos que hacer ahí contratando retroexcavadoras, logrando que el Municipio nos apoyara en algunas veces con gente y con camiones recolectores de basura”, informó Trejo Lemus.

”¿Por qué es la que más basura acumula?, bueno, por todos los arroyos que atraviesan la ciudad, los canales desembocan en el Estero del Infiernillo y el Estero del Infiernillo desemboca ahí”.

De las cerca de 90 toneladas de basura que se recolectan cada año en las cuatro biobardas en la del Puente Juárez, entre la Avenida Gabriel Leyva y donde desemboca en Estero del Infiernillo, se recolectan casi 45 de esas toneladas, prácticamente el 50 por ciento del total, precisó Terejo Lemus.

En la que se tiene en la Zona Dorada se puso hasta septiembre y acumuló un montón de basura, fácilmente 2 a 3 toneladas, y eso ayuda a que la basura que hay en las calles de esa área turística llegue a la playa.

Recordó que MazConCiencia tiene los cuatro proyectos básicos que son el de las biobardas, los colilleros que al año pueden acumular hasta 28 mil colillas de cigarros y se sabe que una de dichas colillas contamina mínimo 8 litros de agua o hasta 50 litros de agua, además de tienen las limpiezas de playa y ahora se está colaborando con algunas empresas como Ricos Café que se marcó como meta una limpieza al mes y se les apoya, así como la limpieza del manglar, todo lo hacen en sus tiempos libres de los trabajos que tienen cada uno de quienes integran MazConCiencia.

Se han colocado hasta 34 colilleros, pero se van perdiendo o se dañan, se les tiene que dar mantenimiento cada mes, cambiarle los cinchos porque con el calor se queman y se rompen, algunos se los roban, otros de caen y se pierde, pero actualmente se tienen como 24 básicamente en la zona de Olas Altas que es una de las áreas turísticas más visitadas, otras más están en el Paseo Claussen, dio a conocer.