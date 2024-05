MAZATLÁN._ En el Consejo Distrital 06 se instalarán todas las 748 casillas, se cuenta con el personal suficiente de funcionarios para ello, ya se entregó la mayoría de las boletas y el material para la jornada electoral del próximo domingo, dijo el consejero presidente de dicho Distrito, Omar Ernesto Alejandre Galaz.

“Todo se cubrió, lo comentamos hace unas semanas de que cuando estábamos en la primera etapa de capacitación de que con lo que se habían topado algunos capacitadores era, sobre todo el Cosalá y en San Ignacio, que gente no quería participar por alguna experiencia que habían tenido en elecciones pasadas en 2028 y 2021 y que la tenían muy fresca”, recordó Alejandre Galaz.

“Eso nos pasó por allá, batallaron un poquito más en conseguir a los vecinos, pero ya también las casillas de allá ya están entregadas, por ejemplo las de Cosalá todo el día están entregadas, San Ignacio les faltan unas poquitas, pero era lo que a mí personalmente me preocupaba y que esas casillas no se puedan instalar por alguna cuestión de que tenían miedo los ciudadanos, pero ya están los paquetes entregados, ya no están los problemas por ahí”.

Reiteró que se tienen todas las casillas ya para instalarse, son 748 casillas que se van a instalar en el Distrito Electoral 06, de ellas son 157 en el sur de Culiacán, 39 en Cosalá, 64 en Eldorado, 80 en Elota, 44 en San Ignacio y 364 en la parte norte del municipio de Mazatlán.

“El dato de boletas entregadas es 371 mil 560 por elección y por las tres elecciones nos da un total de 1 millón 114 mil 680 boletas de las tres elecciones (Presidencia de la República, Senadurías y Diputaciones federales), ya tenemos las casillas integradas y pues ahorita los paquetes se están entregando a los presidentes de mesa directiva de casilla, creo que vamos un avance del 70, 80 por ciento”, continuó en entrevista.

“Entre hoy terminamos el plan que traíamos, pero siempre existen rezagos de que habíamos quedado de ver al presidente algún día, alguna hora y algo le pasa al presidente que no, (dice) mejor te recibo el jueves o el viernes, esos rezagos los vamos a repartir entre mañana y pasado (jueves y viernes), ya son los menos”.

Tras reiterar que se logró tener a todos los funcionarios de mesa de casilla y sus suplentes también dijo que en la segunda etapa de capacitación en abril y mayo se hacen simulacros de capacitación y acudió a varios de ellos donde lo que hacen es armar los canceles, hacer el simulacro como si fuera la elección.

“Y sí cuando uno va a estos simulacros lo que uno ve es que en lo que más se tardan es en armar el cancel, es como lo más aparatoso y complicado, pero como ya han ido al simulacro ya más o menos saben de qué se trata y eso lo empiezan a hacer a partir de las 7:30, entonces los funcionarios tienen desde las 7:30 hasta las 8:00 de la mañana para armar todo eso y a partir de las 8:00 empezar a recibir la votación”, expresó el consejero presidente del Distrito 06 Electoral.

“En eso es el lo que se tardan un poquito más, pero ya saben que lo tienen que hacer y cómo hacerlo”.

Expresó que el día de la elección los ciudadanos deben acudir a las mesas de casilla con su credencial de elector y evitar llevar alguna publicidad partidista.

“El día de hoy (miércoles) terminan las campañas y el día de hoy pueden llevar todo lo que quieran, a partir de mañana (jueves 30 de mayo) empieza este periodo de reflexión de tres días y pues el día de la elección no se puede hacer propaganda, no se puede hacer propaganda electoral ni publicidad, evitarlo, a partir de hoy a las 23:59 (de este miércoles) ya no vamos a estar en tiempo de campañas”, enfatizó Alejandre Galaz.