Se investiga que terreno que se entregue a Nafta sea del Ayuntamiento de Mazatlán

Se investigará para determinar que el terreno que se entregue a Nafta Lubricantes como parte del convenio de pago por la demanda que esta empresa le ganó a la Comuna sea del Ayuntamiento de Mazatlán, dijo el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

“Que yo sepa todo está revisado, sí debe pertenecer (el terreno al Ayuntamiento), si no cómo lo vamos a dar”, añadió Benítez Torres.

Como se informó públicamente en su momento, Nafta Lubricantes ganó al Ayuntamiento de Mazatlán una demanda por 141.8 millones de pesos por que no le permitieron construir una estación de servicios en la Colonia Palos Prietos en el trienio del Alcalde Alejandro Higuera Osuna.

En el convenio de pago firmado entre dicha empresa y la Comuna, que se dio a conocer el viernes de la semana pasada en conferencia de prensa, establece que el Ayuntamiento paga desde marzo pasado 3 millones de pesos mensualmente a Nafta y ya le entregó un terreno del estacionamiento de la Comuna ubicado en el Centro de la Ciudad y entregará otro terreno que se localiza en la calle Principal o Alta, en el Fraccionamiento Antiguo Aeropuerto, en esta ciudad.

Sin embargo, integrantes de la Asociación de vecinos de dicho fraccionamiento manifestaron que ese terreno no pertenece al Ayuntamiento de Mazatlán porque fue una desincorporación del Gobierno Federal a favor de los habitantes de ese asentamiento humano y lo defenderán legalmente por medio de un amparo y con manifestaciones y bloqueos.

Al respecto el Presidente Municipal dijo desconocer que el terreno incluido en el convenio de pago sea una desincorporación federal o no, pero lo investigará.

”Desconozco, voy a investigar”, continuó Benítez Torres.

Por su parte, el Tesorero Municipal, Jesús Javier Alarcón Velarde, manifestó que los pagos mensuales de 3 millones de pesos que se realizan desde marzo pasado a Nafta Lubricantes se siguen entregando en tiempo y forma, no tuvieron afectación por la crisis política que se vivió en el Gobierno de Mazatlán durante noviembre.

El Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Édgar Augusto González Zataráin, dijo que en la zona del Fraccionamiento Antiguo Aeropuerto hay dos terrenos que son desincorporación federal y se revisa cuál es el que se entregará a Nafta.

“Hay dos áreas, dos polígonos que son desincorporación, uno que no puedes, porque dice muy claro el proceso que no puedes asignarlo y otro que no tiene ese candado”, continuó González Zataráin.

Dijo que este mismo martes se realizará una reunión para definir cuál de los dos terrenos es el que se entregará a Nafta Lubricantes como parte del convenio de pago firmado con la Comuna.