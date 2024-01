MAZATLÁN._Georgina Abigail Rivera Cañedo, junto a su madre y amigas, realizó la mañana de este sábado una manifestación en las puertas del Palacio Municipal para exigir de nueva cuenta a las autoridades que busquen y encuentren a su hijo Jorge Enrique de 5 años edad, quien asegura que fue sustraído por su padre.

Denunció que desde hace más de 18 meses está en la lucha tras problemas de violencia y lo que terminó en una aparente sustracción de su hijo en septiembre de 2022, a quien desea volver a ver.

Aseguró que el menor fue sustraído por su propio padre de quién se desconoce su paradero junto al del pequeño.

Dijo que existe Alerta Ámber por la sustracción del niño.

“Su padre lo sustrajo, lo ha estado escondiendo a las autoridades, no lo lleva ni al Kondo, necesita atención psicológica y no lo ha presentado a los juicios. Ya se ordenó que lo entregara porque mi ex esposo no está bien, es mucha violencia, es violencia vicaria”, expresó Georgiano Rivera, quien con pancartas se manifestó la mañana de este sábado.

La madre del menor expuso que han sido meses de lucha en los que ha acudido a diversas instancias, las promesas llegan y los chispazos de esperanza por volver a ver a Jorge se encienden pero son rápidamente disipados por las mismas promesas.

“Yo estoy aquí haciendo un llamado para que se le exija a las autoridades que tomen cartas en el asunto y que busquen bien a mi niño, que me lo devuelva. No veo por qué no toman carta en el asunto”, afirmó.

Georgiano explicó que las autoridades ya ordenaron que el padre regrese al menor puesto que no es el ambiente correcto en el que se estaría desenvolviendo el niño, especialmente por temas de violencia.

“Es una sustracción porque se sabe quién lo tiene pero es un secuestro porque lo priva de la libertad. No sé nada de mi niño, no lo he visto, nadie me dice si lo ha visto y a mí me desespera mucho”, expuso.

Rivera Video dijo que además de ir a las instancias de justicia correspondientes, también ha tenido contacto con Eneyda Rocha Ruiz, Presidenta del Sistema DIF Sinaloa, quien a su vez le contactó con Édgar González Zataráin, Alcalde de Mazatlán.

“Fui al Ministerio Público, me dijeron que lo iban a buscar y que me iban a ayudar pero eso fue ya como a finales de septiembre, ya tiene meses de esto. Ya hizo la petición el Alcalde, ya se fue con el vicefiscal a platicar pero no ha habido la respuesta”, finalizó.