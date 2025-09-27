$!Se manifiestan a favor y en contra de la reingeniería financiera de la UAS ante visita de Sheinbaum

Mientras que centenares de trabajadores de la UAS se manifiestan en contra de la reingeniería financiera a esa institución si antes no se le realiza una auditoria para detectar las irregularidades, otros agradecen a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, por su apoyo a la UAS en la visita que realizará la tarde de este sábado a Mazatlán.
Ambos grupos de manifestantes se encuentran en puntos distintos del Centro Internacional de Convenciones donde Sheinbaum Pardo presentará avances en Sinaloa como parte de su Primer Informe de Gobierno que entregó el pasado 1 de septiembre al Congreso de la Unión.
Ya son miles de personas que la esperan en la explanada del Centro de Convenciones al que llegaron desde diferentes puntos de la entidad en camiones rentados, de instituciones públicas como Conalep, Icatsin y Upes, así como en vehículos particulares.
Al evento denominado “La Transformación Avanza en Sinaloa” también estará acompañada por integrantes de su gabinete y del Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.
Esta visita la realiza bajo un fuerte dispositivo de seguridad en el que participan elementos de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, Guardia Nacional, Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil, entre otras.
La visita también la realiza a un año ya del inicio de la crisis de seguridad que vive la entidad por la lucha entre facciones del cártel de Sinaloa que ya ha dejado cerca de 2 mil homicidios doloroso, más de 2 mil personas desaparecidas y miles de millones de pesos en afectaciones a los diversos sectores productivos de la entidad, entre otras.