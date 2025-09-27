$!Se manifiestan a favor y en contra de la reingeniería financiera de la UAS ante visita de Sheinbaum

Mientras que centenares de trabajadores de la UAS se manifiestan en contra de la reingeniería financiera a esa institución si antes no se le realiza una auditoria para detectar las irregularidades, otros agradecen a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, por su apoyo a la UAS en la visita que realizará la tarde de este sábado a Mazatlán. Ambos grupos de manifestantes se encuentran en puntos distintos del Centro Internacional de Convenciones donde Sheinbaum Pardo presentará avances en Sinaloa como parte de su Primer Informe de Gobierno que entregó el pasado 1 de septiembre al Congreso de la Unión.





Ya son miles de personas que la esperan en la explanada del Centro de Convenciones al que llegaron desde diferentes puntos de la entidad en camiones rentados, de instituciones públicas como Conalep, Icatsin y Upes, así como en vehículos particulares.