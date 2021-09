$!Se manifiestan abogados en Juzgados Familiares de Mazatlán para exigir mejor atención

“Vamos ahorita a demostrarles con qué lentitud están trabajando los juzgados y qué está generando, lógicamente genera que las personas no tengan ese resultado que necesitan para resolver los problemas legales, aquí estamos hablando de problemas familiares, son los más serios que pueda haber, problemas de violencia familiar, problemas de divorcios en donde ya la situación está difícil con las personas, problemas de convivencia con los menores, custodias, que no están tomando en serio el papel ellos como funcionarios, que están en ellos precisamente el que den solución a los problemas en la sociedad”.

En una notificación que hizo un abogado es para que informen lo que una persona quiere regularizar como suyo, pero que le notifican a los colindantes para que tengan el derecho de enterarse qué se está haciendo y que no se vaya a exceder en su pretensión, pero si le van a notificar hasta noviembre, entonces el asunto cuándo va a salir, dijo.

Morales Carrillo recodó que normalmente los abogados les dicen a las personas que en 3, 4 meses deberían tener resuelto su problema y ahora se le dice que van a esperar hasta un año y medio por la situación de tardanza y atención que se tiene en los juzgados.

“Antes llegábamos los juzgados, podíamos entrar, en la mesa de consultas había cuando mucho cuatro abogados sentados, nunca había aglomeraciones, no es cierto eso, y nos permitían revisar 3, 4 expedientes en el momento en que nos sentábamos ahí, es decir, llevábamos resultados inmediatos en ese momento para 3, 4 asuntos que traíamos”, continuó.

“Hoy tenemos que pedir una cita solo para revisar ese expediente y aquí está la cita programada para el 7 de octubre, casi 30 días solo para que nos permitan revisar el expediente, y para qué lo queremos revisar, para ver la etapa última que nos acordaron, la siguiente etapa que nos marca el procedimiento, cómo vamos a avanzar en los mismos”.

Precisó que en los tiempos normales el 9 y 10 el abogado se sienta a hacer la cita y el 11 ya está haciendo el escrito que continúa el juicio.

“Es decir, estamos hablando de un retroceso, pero solamente porque los señores para ellos hay pandemia allá adentro, pero acá afuera a las tres de la tarde para ellos ya no hay pandemia, hacen su vida normal, solamente la justificación de la pandemia la tienen ahí, el semáforo verde ya lo tenemos afuera, de la puerta para adentro están en rojo todavía como justificación de la pandemia, para no hacer lo que les corresponde”, recalcó Morales Carrillo.

“Reclamamos fuertemente, hay un presidente del Supremo Tribunal de Justicia recién electo, pareciera que son electos, el anterior se retiró, se va a trabajar con el Gobierno nuevo del estado, pero el señor presidente nuevo del Supremo Tribunal sabe de todo esto porque él conformaba parte de la misma estructura, sabe que no están haciendo las cosas como se deben, como se comprometieron el año pasado, el sentido común dice por ahí una de las cartulinas, nos daría mucha agilidad en los asuntos, pero los señores aplican el sentido personal, el bloqueo”.

Por ello se tiene que dar a conocer esta situación, pues parece ser que los señores no toman con seriedad los trabajos que tienen como jueces, como secretarios de acuerdos, recalcó sobre este problema que se precisó se presenta principalmente en el Juzgado Primero Familiar.

La abogada Alma Rosa Tirado enfatizó que la autoridad del Gobierno del Estado ha incumplido con los compromisos, a parte la sociedad civil está siendo afectada porque al impedirle el trabajo a los abogados, los afectados son los solicitantes de justicia.

“Otra cosa, la actitud del personal es despótica contra el abogado, contra el que viene a desahogar las audiencias, nos tratan mal desde la puerta de la entrada y les voy a decir otra cosa, este edificio no tiene aire acondicionado en las áreas donde están en espera, el Archivo está bloqueado, están perdidos los expedientes, no encuentran, porque es un huevito el Juzgado”, recalcó Alma Rosa Tirado.

“Nos está costando mucho a los sinaloenses este edificio que no está dando resultados, cuando tú pides un crecimiento de un Juzgado es para que crezca a 10, 20, 30 años no ganamos nada, no hay estacionamiento y ahorita cientos de abogados estamos teniendo problemas que no encuentran los expedientes, porque están chiquitos (los espacios de Archivo), que vean que no hay una ventilación en el Juzgado, no entra aire, está todo contaminado porque no hay ventilación”.

Agregó que trajeron unos aparatos del Gobierno del Estado que no sirven para ventilar y para lo único que sirven es para hacer ruido.

“Qué es lo que está pasando, la impartición de la justicia está siendo coartada, el trabajo de los abogados se nos está mutilando y la sociedad civil es la perjudicada, cuánto nos cuesta este edificio nada más por mantenerlo y realmente no está funcionando, los acuerdos están mal hechos, inclusive una Juez a mí ayer me dijo que estábamos en verde (en el semáforo epidemiológico) y que ya había libre entrada, no es cierto, o sea, no nos tratan bien y simplemente los expedientes duran meses, para admitirte las pruebas hasta 3 o 4 meses”, reiteró.

“Algo tiene que suceder en la justicia, por eso la gente hace justicia por sí sola, entonces de alguna manera este clamor ya tenemos muchos años, mucho tiempo, anteriormente estaban mal, ahora están pésimas las cosas, dónde está la sociedad civil, porque nos cuesta un Juzgado, entonces de alguna manera este es un reclamo, este edificio no reúne nada, es un huevito, un Juzgado no debe ser así, debe tener áreas para convivencia para los menores cuando hay una situación de conflicto, aquí dónde está”.

Dijo que al ingresar a los edificios donde se encuentran los Juzgados del Ramo Familiar es como entrar a un ataúd porque no hay ventilación, por lo que se exige que el nuevo Magistrado Presidente del STJE, Ricardo López Chávez, venga a Mazatlán para hacerle dichos planteamientos.

Por su parte Morales Carrillo, integrante de la agrupación Abogados Unidos de Mazatlán, expresó que el nuevo titular del STJE no los atiende porque dice que todavía está viendo el acomodo de las cosas como presidente, solamente le da atención a otra agrupación de abogados.

“Esperamos que los señores se pongan en contacto con nosotros o igual si alguno de los jueces atiene, porque incluso hay un encargado de personal de los Juzgados, no sabemos quién es, el que estaba se acaba de jubilar hacer unos dos meses, vamos a tener que acudir a Culiacán, al Supremo Tribunal sin cita incluso porque no podemos pensar que por un cambio de dirección en el Supremo Tribunal también las cosas se relajen de nuevo”, continuó Morales Carrillo.

Los manifestantes no fueron atendidos por ningún personal del juzgado, y tras la protesta se retiraron a sus labores cotidianas.