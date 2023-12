MAZATLÁN._ Con el fin de manifestar su inconformidad, por los resultados del censo de desaparecidos realizado a nivel nacional, el Colectivo ‘Por las voces sin justicia’ y familiares de desaparecidos se unieron a la protesta pacífica ‘Aluzando por la verdad’, se reunieron en el Monumento a la Familia, en Mazatlán, con lonas, veladoras y fotografías de sus seres queridos cuyo paradero se desconoce.

Alejandra Martínez Carrizales, líder y fundadora del colectivo de rastreadoras, presente en la protesta, envió un mensaje contundente al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, resaltando la ineficientes de los criterios del censo ordenado desde el Gobierno federal.

“No le vamos a permitir que los vuelva a desaparecer, tengo tres años cinco meses buscando a mi hermano y el de un día a otro con un dedazo no va a decir que mi hermano no existe, no va a decir que el hermano o el hijo de las compañeras no existe”, advirtió Alejandra.

“Tenemos mucho tiempo buscándolos, hemos hecho muchísimas cosas como para que él de un día a otro venga a decir que simplemente no existen, que no forman parte de su censo, porque ni siquiera explica cómo, no hay una metodología, no hay una explicación, simplemente para él los desaparecidos no importan”, expresó la joven líder de las rastreadoras. Solicitó a las autoridades que se pongan a buscar a los desaparecidos y dejen de querer buscar limpiar su imagen desapareciéndolos nuevamente, debido a que en el censo no se contemplaron a muchos desaparecidos, pasando de una cifra mayor a los 110 mil a tan solo 12 mil 377 desaparecidos oficialmente para el actual gobierno.

“Nos parece algo absurdo, nos parece que el Presidente se volvió una persona indolente, desde que inició su gobierno, pero sobre todo con esto yo creo que se está burlando de nuestro dolor”, expresó. “En particular, mi hermano no aparece en este censo en el que sacaron, a mi hermano lo eliminaron de este censo, qué quiere decir eso, que para ellos no está desaparecido”, dijo molesta.