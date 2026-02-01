$!Se mantiene moderada afluencia turística en la zona Centro de Mazatlán

Este domingo, la ciudad de Mazatlán mantuvo una afluencia moderada pero constante de turismo en la zona Centro y sus alrededores, favorecida por el fin de semana largo correspondiente al adelanto del festejo de la Constitución Mexicana.

Al igual que el sábado, el turismo nacional fue el más notorio en puntos como el Centro Histórico, la Plazuela Machado y a lo largo de la avenida Aquiles Serdán, donde visitantes recorrieron tiendas de ropa, establecimientos de comida y comercios de recuerdos, disfrutando del ambiente tradicional del puerto.

En la zona de Olas Altas, la jornada transcurrió con tranquilidad durante la mañana y el mediodía, con algunas personas paseando desde temprano y otras aprovechando la playa y el oleaje calmado, ya que las olas no superaron los 0.7 metros de altura.