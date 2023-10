No se trata de globalizar a los grupos indígenas, sino que ellos aporten a la globalización, precisó el maestro e integrante del Consejo Nacional Legítimos de Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas, en entrevista con Noroeste.

“Desafortunadamente, con la Conquista se nos sembró el trauma de que los pueblos originarios de comunidades indígenas o nosotros como mexicanos incluso, no podíamos o no podemos lograr grandes cosas porque no somos ni europeos ni estadounidenses”, expresó el maestro.

Precisó que como parte del Consejo Nacional, es importante retomar todo ese conocimiento basto, pues a partir de eso, el país puede convertirse en potencia mundial.

Ivanhoe Valdez añadió que como meta como Secretario, busca potencializar la Universidad Autónoma Indígena de México, además de que el mayo yoreme sea considerada una lengua.

“Necesitamos rescatar nuestra identidad. Nosotros sin conocer ese lenguaje, sin conocer todo lo que hay alrededor de estos grupos pues realmente nos volveríamos muy vulnerables ante el mundo”, comentó.

Geowwanny Ivanhoe Valdez precisó que era de suma importancia de que las escuelas visibilicen de estos grupos, no solamente de una manera descriptiva, sino, subrayó, de una forma profunda para que las y los estudiantes conozcan de estos mundos.

“Hay que respetar cada uno de estos grupos pero sobre todo hay que apoyarlos para que la cultura se mantenga. No podemos dejarlos nosotros al olvido porque muchas veces, y es un ejemplo muy claro, en estos grupos indígenas los jóvenes por necesidad tienen que irse a otros lugares y pierden su idioma, pierden sus costumbres”, dijo el maestro.

Indicó que en Sinaloa se pueden hacer muchas cosas para apoyar a estos grupos a través de ofertas de empleo, ya que, comentó Ivanhoe Valdez, a ellos solo hay que darles las herramientas, pues son personas muy organizadas y trabajadoras, lo que impactaría no solamente la economía, sino a preservarlos.

Geowwanny Ivanhoe Valdez, es un hombre que a pesar de su condición física, no se detiene en su lucha por mejorar las condiciones para todas y todos.

“Yo cumplo con mi deber, porque es mi deber y es mi gusto servir y hacer algo importante. Desafortunadamente se necesita mucha educación, pero también se necesitan muchas condiciones que desgraciadamente aquí nos las tenemos”, finalizó.