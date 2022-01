Se pide a ciudadanos que retiren polarizado de vidrios de enfrente y trasero de sus vehículos: SSPM

A los ciudadanos se les pide que retiren el polarizado de los vidrios de enfrente y traseros de sus vehículos que no permite la visibilidad hacia el interior de esas unidades, dijo el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, comisario Juan Ramón Alfaro Gaxiola.

“Nosotros continuamos con el operativo (de seguridad Guadalupe - Reyes), ahorita continuamos hasta el día 8, que pase el Día de Reyes, nosotros continuamos con el operativo pie firme, a tierra, y vamos a continuar con el polarizado de los vidrios de enfrente ya que los carros, los vehículos, camionetas traen un polarizado muy excesivo por el lado de enfrente y no nos deja visibilizar quiénes andan en el interior”, añadió Alfaro Gaxiola.

“Andamos en coordinación con Guardia Nacional y Ejército, sobre todo este tema, revisando las motocicletas, aunque traigan casco (los conductores y ocupantes) vamos a estarlos revisando y si no andan bien las vamos a empezar a quitar, es lo que vengo a hablar ahorita con el Secretario (del Ayuntamiento), hasta que no las emplaquen y traigan todo en regla es cuando se les va a entregar”, expresó.

“Eso es lo que yo le vengo a pedir al Secretario a ver si lo podemos hacer, mientras no emplaquen las motocicletas pues no se las entreguemos, ...hay personas que están malas de la piel, hay que acordarnos que hay personas de la tercera edad que están enfermas de la piel, que ocupan el polarizado de un costado (del vehículo), pero el polarizado de enfrente o el trasero y que no se ve mal hacia el interior del vehículo pues eso está mal, se le pide al ciudadano que lo retire”.

Precisó que cuando se detecta un caso de ese tipo se le habla a personal de la Policía de Tránsito Municipal para que ellos por medio del personal de la corporación vial lo retiren y esa disposición es pareja, para todos, incluyendo el personal de la SSPM.

“Todo es parejo, ya lo dije yo, yo ando con vidrios normales, ando emplacado y todos debemos de traer placas (en sus vehículos) y el que no traiga pues se le va sancionar también”, reiteró.

En el caso de las patrullas trabajan las 24 horas del día y deben traer un tipo de polarizado, pero no excesivo, sino del número reglamentario.

A pregunta expresa de un supuesto reporte de que dos policías llegaron a amenazar a los doctores del Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez” la madrugada del 31 de diciembre dijo que eso es falso.

También manifestó que la mañana de este martes asistió a una reunión con la directora del Instituto Municipal de la Mujer, personal del Sistema DIF Municipal sobre programas de apoyo que se tienen hacia la mujer.

“La mujer hay que apoyarla en todos los sentidos, no queremos que pase un caso más, ya vino, ya me presenté yo con la Secretaria del Derecho a la Mujer, entonces ahorita la reunión fue para eso”, dio a conocer.

Se siguen atendiendo los problemas de casos familiares, de violencia hacia la mujer, continuó.

“Se hicieron más llamadas cuando estuvimos más con lo de la pandemia, ya que el encierro provocó más estrés hacia la familia”, dijo el titular de la SSPM.