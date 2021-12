Se proyecta presupuesto de $2,500 millones para Mazatlán; el 70% se va en el pago de nómina, dice Alcalde

Para Mazatlán se proyecta un presupuesto de ingresos de 2 mil 500 millones de pesos, del cual el 70 por ciento se va exclusivamente para el pago de la nómina de la Comuna, señaló Luis Guillermo Benítez Torres, Alcalde del Puerto.

El morenista indicó que es un presupuesto insuficiente, pero hay que apretarse la cintura y trabajar con lo que se pueda, pero recalcó el gran porcentaje que se va para el pago de salarios en el Ayuntamiento.

“Nuestro presupuesto de ingreso va andar sobre los 2 mil 500 millones de pesos...siempre es insuficiente, pero hay que adaptarse a lo que tenemos”.

–¿El 70 por ciento es para el pago de sueldos?

“Más o menos, pero estamos haciendo un esfuerzo por ir reduciendo el personal, aprovechando el cambio de trienio, a todas las direcciones les hemos pedido que reduzcan, no porque estén en el organigrama un cierto número de personas, si no los ocupan, no los contraten”.

El Presidente Municipal señaló que aún desconoce qué tanto disminuirán la masa salarial en la Comuna, de momento cada dirección está informando el número de personal con el que cuenta.

-¿A qué porcentaje se reduciría esto?

“No sé qué tanto repercutirá, porque estamos viendo lo que nos informe cada dirección”.