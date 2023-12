MAZATLÁN._ Si usted va a la Glorieta Sánchez Taboada se dará cuenta que ya no está la escultura de “La Reina de los mares”, pero no se preocupe, no fue robada, solo fue desinstalada para ser sometida a reparaciones.

De acuerdo a un comunicado, para preservar el patrimonio cultural de la ciudad, el Gobierno de Mazatlán continúa con los trabajos de mantenimiento y conservación de monumentos.