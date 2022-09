Se quedan sin agua en la zona de El Conchi, en Mazatlán

En medio de altas temperaturas de más de 36 grados y humedad del 86 por ciento, este domingo la zona de El Conchi se quedó sin suministro de agua potable.

Vecinos de San Jorge San Fernando, Bugambilias, Villa Florida, Villa Verde, La Foresta, Ex Hacienda de El Conchi, Las Flores y Ejido El Conchi reportaron que se quedaron sin servicio de agua potable desde la mañana de este domingo.

“No sabemos el motivo, pero desde las 7 de la mañana no sale agua en la llave, yo me levanté temprano a lavar y pues no hay ninguna gota”, dijo Ana López, vecina de San Fernando.

“Me iba a ir con mi suegra a lavar allá a la Juárez, pero me dijeron que no tenían luz y que era un calorón, y pues no fui”.

Rigoberto, vecino de Las Flores, dice que a las 14:00 horas se iba a bañar para irse a trabajar a la zona hotelera, pero no salía agua de la regadera, por lo que tuvo que comprar agua en garrafón para medio bañarse.

“Le abrí a la llave y no había agua, por fortuna iban pasando en moto vendiendo agua y pues compré, pero se me hizo tarde para irme s chambear, a lo mejor me regresan”, dijo.

Un vendedor de agua, que no quiso dar su nombre, informó que desde temprano este domingo empezó a vender más garrafones con agua en la zona de Villa Verde, La Foresta y Ex Hacienda de El Conchi.