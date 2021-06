Se reactiva vacunación a adultos mayores en zona rural de Mazatlán

Desde este miércoles, adultos mayores de 60 años en adelante, que faltan de recibir su segunda dosis y son habitantes de la zona rural de Mazatlán, ya podrán recibir la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca.

Las comunidades del municipio en las que se aplicará el reactivo serán nueve:

*El Habal. Punto de vacunación: Plazuela El Habal.Día: Miércoles 09 de junio.

*La Noria. Punto de vacunación: Plazuela La Noria.Día: Jueves 10 de junio.

*Escamillas. Punto de vacunación: Centro Integrador Escamillas, calle Ahuehuete s/nDía: Jueves 10 de junio.

*El Quelite. Punto de vacunación: Sede de pago El Quelite.Día: Jueves 10 de junio.

*Barrón. Punto de vacunación: Escuela Primaria Josefa Ortíz de Domínguez, calle Del Estadio s/n.Día: miércoles 09 de junio.

*El Recodo. Punto de vacunación: Cobertizo El Recodo, calle Cruz Lizárraga s/n.Día: Jueves 10 de junio.

*El Roble. Punto de vacunación: Cobertizo El Roble, calle Barrio Nuevo s/nDía: Jueves 10 de junio.

*Villa Unión: Punto de vacunación: Polideportivo Imdem Villa Unión, calle León Márquez s/nDía: miércoles 09 y jueves 10 de junio.

*El Walamo: Punto de vacunación: Primaria Niños Héroes calle Miguel Hidalgo s/n.

La vacunación empezará desde las 9:00 de la mañana para personas que la letra inicial de primer apellido sea A o B.

Desde las 10:00 de la mañana para personas que la letra inicial de primer apellido sea de la C a la F.

Desde las 11:00 de la mañana para personas que la letra inicial de primer apellido sea de la G a la K.

Desde las 12:00 del día para personas que la letra inicial de primer apellido sea de la L a la M.

Desde las 13:00 horas para personas que la letra inicial de primer apellido sea de la N a la R.

Desde las 14:00 horas para personas que la letra inicial de primer apellido sea de la S a la Z.

Y desde las 15:00 horas en adelante para las personas que no hayan alcanzando un turno o se les haya hecho tarde a su hora de llegada.

Solo la sindicatura de Villa Unión recibirá personas desde las 10:00 de la mañana y la asistencia de adultos mayores se dividirá de acuerdo a su apellido, pues de la A a la K el día miércoles y de la L a la Z el día jueves, respectivamente.

La delegación Sinaloa de Programas Federales también pidió a los ciudadanos no acudir a hacer fila el día que no les corresponde, a la hora que no les toca o en el apellido que tampoco es el correcto.

Los documentos que se solicitarán serán el comprobante de vacunación de la primera dosis, una identificación oficial y el expediente de vacunación de la segunda dosis que deberán descargar de la página: mivacuna.salud.gob.mx