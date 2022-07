$!Se refugian en las plantas... y emprenden con Isla Botanic durante la pandemia; ahora ya se expanden

Todo estaba contra los dos hermanos y su madre, que al comienzo los apoyó en lo que podía, ya que no tenían experiencia en emprendimiento, estaban en crisis por la muerte de su padre y no tenían trabajo.

“Al inicio no era muy claro de tener el negocio tan aterrizado, y sabíamos que queríamos algo, pero al inicio (la empresa), fue más como distracción, como terapia ocupacional, de que estamos aquí con las plantas, nos ayuda, no tenemos mucho qué hacer, porque no podemos salir, estamos con las plantas todo el día, y ya después se me ocurrió el negocio y fue cuando se me ocurrió la marca”, señala.

“Isla Botanic tiene dos años, cumplió dos años en junio, fue un proyecto que nació cuando inició la pandemia, estaba yo desempleado, acababa de cambiarme de ciudad, yo vivía en Los Cabos y me vine para acá, estaba en mi casa, pues mi mamá, mi hermana y yo teníamos el gusto de los plantas, empezamos a coleccionar-comprar, plantas y lo hacíamos por hobby, nada más”, agrega.