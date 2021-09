Se roban cableado de 35 luminarias en Pradera Dorada 7 en Mazatlán

La Dirección de Servicios Públicos Municipales inició la semana con una mala noticia: el robo del cableado de 35 luminarias en Pradera Dorada 7, es todo un circuito, manifestó Miguel Luis Morales Lizárraga.

Dijo que recién recibieron el equipamiento urbano de esa etapa de Pradera Dorada de parte de la constructora y ahora tendrán que reponer todo el cableado de las 35 luminarias.

“Es un daño que vulnera a toda la sociedad, ojalá y esto dejara de suceder, no saben el daño que le causan a todos los que viven en las zonas donde se roban el cableado, esto no se vale, no es la primera vez que nos sucede, y nadie ve nada, no nos queda más que afrontar la situación”, expresó el funcionario municipal.

La reparación de esas 35 luminarias, dijo, se sumará a las mil que se dañaron por el paso del huracán Nora en toda la Ciudad, esta semana están atacando parte de Hacienda del Seminario, tenemos pendiente Infonavit Playas y otra parte del Seminario.

En cuanto a recolección de basura, el funcionario comentó que espera que en estos días se normalice, luego de que tuvieron mucho trabajo por los desechos que arrastraron las lluvias del huracán Nora.

“Estuvo muy crítica la semana pasada en cuanto a recolección porque salimos con 32 de 43 unidades que tenemos, esperamos llegar a las 39 para mañana, y poder regularizar la recolección”, indicó.

Morales Lizárraga reconoció el trabajo de los recolectores de basura, sobre todos los que deben hacerlo en un camión de volteo, que es mucho más problemático que en un recolector normal, por la altura.

Aseguró que gracias a esa disposición se saca mucho trabajo rezagado, pues muchos incluso accedieron a trabajar en domingo para hacer las rutas cuyos camiones están descompuestos, como Urías, Rincón de Urías, Jabalíes, Conchi y Alarcón, y aprovechar que el resto de los camiones estaban guardados porque el domingo no hay rutas normales.