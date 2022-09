$!‘Se siente una gran satisfacción al saber que pudimos ayudar a alguien’: Gama Alpízar

Desgraciadamente para muchas personas que ya habitan en lugares que son susceptibles de sufrir algún desastre natural ya tienen sus viviendas, sus propiedades ahí, las cuales ya no se pueden mover de esos sitios, entonces no les queda de otra más que abandonar esos lugares cada vez que va ocurrir algún siniestro para internarse en alguno de los albergues, continuó.

“Nos tocó sacar a varias personas que se encontraban en sus hogares, ya las personas muy asustadas, más o menos unas dos o tres familias las que evacuamos de esos lugares, las trasladamos a los que son los vehículos y de ahí se trasladaron a los albergues, fue una experiencia fuerte porque se ve sufrir a las personas por el susto que se llevaron de que estuvieron en el lugar (de la inundación)”.

Reiteró que más que nada por eso es la fase de prevención en donde se le informa a la población civil de los lugares a donde puede ocurrir y el riesgo de quedarse en donde están habitando.

“(Se pide a la población civil) que hagan caso a las recomendaciones que se hace por parte de personal del Ejército Mexicano y de Protección Civil, así como de las demás instituciones de Gobierno que aplican el auxilio a personas en caso de desastres”, subrayó.

“En el caso del Ejército Mexicano, que es el Plan DNIII cuando salimos en la fase de prevención para recomendar a la gente que desaloje sus lugares porque viene algún ciclón, alguna tormenta tropical que puede producir inundaciones nos hagan caso y nosotros les vamos a decir dónde son los albergues a donde pueden ocurrir para estar resguardados en lo que pasa la inundación”.

Recordó que en inundaciones en Tabasco, Oaxaca y Guerrero sí se han utilizado helicópteros para rescatar a personas de lugares inundados porque allá han sido más fuertes las inundaciones y se han visto los desastres naturales con una mayor intensidad.

“Aquí (en Sinaloa) ha sido un poquito más leve, aún así ha habido víctimas que inclusive han perdido la vida, han perdido viviendas, han perdido propiedades, pero en esas partes de lo que es el sur de la República, Tabasco, Chiapas, Veracruz, en Oaxaca sí ha sido necesario utilizar transporte vía aérea para rescate de personal, así como las lanchas Zódiac que son inflables y lanchas normales que también a veces presta la población para evacuar a las personas de las áreas damnificadas, expresó.

“Es recomendable en lugar de intentar cruzar un cause, una corriente hidrológica, mejor quedarse en el lugar y pedir ayuda porque no sabemos, podemos ver en la parte superficial del río que el agua es tranquila, pero no sabemos en la profundidad qué tan fuerte es la corriente del agua, entonces es recomendable quedarse en el lugar y pedir ayuda”, añadió luego de que en el presente año han muerto varias personas en Sinaloa al tratar de cruzar el vehículos los causes fuertes de ríos o arroyos tras fuertes lluvias.

“Si contamos con algún silbato, con algún aparato que podamos hacer ruido lo podamos utilizar para de esa manera lamemos la atención de la gente que esté más cerca o más próxima a nosotros o a las autoridades que estén cerca del lugar y que estén aplicando Plan DNIII y de auxilio a la población civil”.

El Capitán Primero de Infantería también informó que en la fase de recuperación del Plan DNIII-E se hace la remoción de escombros, la organización de las áreas para con apoyo ya sea del Gobierno local o del Gobierno federal se proporcionan muchas veces se reponen los muebles que las personas llegaron a perder en sus viviendas como camas, estufas, refrigeradores.

Ese apoyo se reparte en coordinación con personal de Bienestar Social y cuando es reconstrucción se proporciona material de construcción para reconstruir las viviendas de las personas que por desgracia llegaron a perderlas durante el siniestro.

“Fue en 1966 el desbordamiento del Río Pánuco en el sur del estado de Tamaulipas y Norte de Veracruz, desde un año antes, en 1965 ya se había organizado un Plan de Protección Civil, al aplicarlo durante ese siniestro que ocurrió en 1966 con resultados positivos se comenzó a hacer las modificaciones del Plan DNII-E que hasta la fecha se ha venido aplicando con éxito”, reiteró Gama Alpízar.

“No digamos que ya es algo perfecto, pero cada vez tiene mejores resultados”.