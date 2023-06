MAZATLÁN._ Ante la posición encontrada de ciudadanos se va socializar la construcción del Parque para Mascotas en la Avenida Bicentenario, en la Colonia Francisco Villa, se va a socializar la obra y si la mayoría se opone se va construir en otro lugar, por lo pronto está detenida la obra, dijo el Alcalde Édgar González Zataráin.

Agregó que la Asociación Amigos de los Animales ha sido muy exigente en muchos temas, con la autoridad ha sido muy dura y cuando la Comuna se coordina con ellos para hacer una obra que propusieron en Cabildo se les dijo adelante, pero otros ciudadanos dijeron que no al Parque de Mascotas en esa avenida porque traen un conflicto ahí.

“Entonces qué hay que hacer, son ciudadanos ambos, nosotros vamos a hacer una reunión ahí para socializar, Ecología tiene que hacer este trabajo y si la mayoría de la gente dice que no, que ahí no por alguna razón se va respetar eso, hay que respetar a las mayorías, no quiere decir que no se vaya hacer, ahí no, hay que cambiarlo de lugar”, continuó González Zataráin.

“Ellos (quienes representan a Amigos de los Animales) se encapricharon en ese lugar, primero les habíamos propuesto otro lugar”.

Sin embargo, los presentantes de dicha agrupación no quisieron que fuera en otro lugar y hasta bloquearon vialidades hasta que se aceptara que el Parque de Mascotas fuera frente a sus instalaciones y ahí está el resultado, por eso no es bueno cerrarse, reiteró el Presidente Municipal.

Agregó que sí hace falta un espacio como el parque en mención, pero se socializará y se respetará la decisión de la mayoría.

La asociación Amigos de los Animales solicita públicamente apoyo con firmas de apoyo para que se les permita la construcción del Parque para Mascotas frente a sus instalaciones en la Colonia Francisco Villa.