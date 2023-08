Integrantes de la asociación civil Porque Mazatlán Se lo Merece, encabezadas por su dirigente Joel Cañedo, se sumaron este sábado a Partido Movimiento Ciudadano, en un evento encabezado por el presidente de este instituto político en la entidad, Sergio Torres Félix.

Son cerca de 85 personas de diferentes asentamientos humanos de este municipio las que se adhirieron a dicho partido político en un evento realizado en un salón de este puerto que también fue encabezado por la dirigente de Movimiento Ciudadano en Mazatlán, Milay Quintero.

“Fuimos partícipes en el 2018, fue coordinador de campaña del Distrito 23 en la ola de Andrés Manual (López Obrador, ahora Presidente de la República), de Morena, fue asesor del Diputado Antonio Crespo en el Congreso, hubo muchas cosas que no me gustaron y opté por renunciar, entonces desde me di cuenta que no había una opción mas que quitarles el balón, así literalmente”, continuó Joel Cañedo.

“Me empeñé a ser candidato independiente, fui el único precandidato independiente de las elecciones pasadas que aprobó el INE (Instituto Nacional Electoral), pero al final de cuentas igual, también nos dieron una cuchillada ahí, nos faltaban 204 firmar y faltaba una semana para que se terminara la aplicación, porque nos cambiaron una aplicación electrónica que implicaba muchísimo más tiempo, nos la suspendieron y por ese motivo fue por el cual no logramos las 7 mil 200 firmas que pedía el INE”.