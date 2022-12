$!Se tienen que corregir las malas prácticas, advierte: Alcalde de Mazatlán

“Y lo quiero decir así en ese nivel, no lo tomen a mal, pues sobre advertencia no hay engaño, porque hoy iniciamos una nueva etapa de Gobierno, una etapa en la búsqueda de la transparencia, en la búsqueda de corregir todo con lo que tenga que ver con las malas prácticas en cuanto a los mecanismos de llevar a cabo el servicio público que de una u otra forma por usos y costumbres de pronto seguimos, seguimos y no nos damos cuenta que las leyes ya cambiaron, que la norma ya es otra, que ya no son las mismas disposiciones”, enfatizó González Zataráin en la Sala de Cabildo.

“Que tenemos que entrar a nuevos esquemas y por la misma dinámica de que así había sido en el pasado lo seguimos haciendo y lo seguimos haciendo y estamos cayendo en mucha observaciones, en muchos errores que tarde o temprano nos van a alcanzar, por eso la importancia de esta capacitación y de muchas más que vendrán, porque esto es de constante capacitación como lo hacen los contadores públicos”.