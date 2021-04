Se tratará de construir las suficientes garantías para que desplazados por la violencia vuelvan a sus lugares de origen: Zamora

Se tratará de construir las suficientes garantías de seguridad para que los desplazados por la violencia en la entidad vuelvan a sus lugares de origen, manifestó el candidato a la Gubernatura de Sinaloa por la alianza Va por Sinaloa, Mario Zamora Gastélum.

“Es lo que hay que revisar con todo detenimiento, hay que sentarse con ellos, platicar con ellos, ir a las zonas, darse una vuelta y tratar de construir las suficientes garantías para que la gente vuelva a sus lugares de origen”, añadió Zamora Gastélum.

El abanderado de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Acción Nacional agregó en entrevista ante personal de medios de comunicación que la responsabilidad de la construcción de las casas para las personas desplazadas de sus comunidades por la violencia es institucional y si algún responsable de esa actividad renunció para irse en busca de alguna candidatura a algún puesto de elección popular algún responsable debió haber quedado para continuar ese trabajo.

“La responsabilidad es institucional, no es de la persona, es como los programas sociales, yo fui el mayor impulsor para que todos los programas sociales sean un derecho constitucional, ahorita hay gente que quiere engañar, como no hay argumentos quieren amenazar (diciendo) que si no votas por tal partido te van a quitar el 65 y más por ejemplo, eso es total mentira, es un engaño, que la gente sepa, todos los adultos mayores es su derecho el poder recibir ese pago y gane quien gane se lo van a dar porque es una responsabilidad del Estado Mexicano, no es de un Gobierno, no es de una persona”, recalcó.

“Es responsabilidad del Estado Mexicano y no sólo eso, si votan por Mario Zamora no sólo van a seguir recibiendo esos apoyos, si votan por los candidatos de la alianza (Va por Sinaloa) vamos a incrementar más apoyos y les vamos a explicar por qué, hoy el apoyo de adulto mayor es universal, qué quiere decir, que a toda la persona que tiene 68 años le llega, les voy a poner un ejemplo, al señor Carlos Slim, que es de los hombres más ricos del mundo por tener 68 años le llega, el Gobierno le regala, el Estado Mexicano le regala ese dinero”.

Subrayó que va a proponer que a los que tienen un determinado nivel de ingreso hacia arriba el Gobierno no tiene por qué regalarles dinero, que mejor dedique ese recurso a dárselo a quienes menos tienen y que se les incremente la aportación, pues es justo y correcto que al adulto mayor se le apoye lo mejor debido.

En meses recientes habitantes de comunidades serranas de Concordia han manifestado públicamente que todavía no pueden regresar a sus poblados de origen de donde fueron desplazadas por la violencia, ya que aún hay presencia de personas armadas y no se tienen las garantías de seguridad para volver a sus hogares.