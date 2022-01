Sé un Rey Mago, los hermanos Osuna ya podrán tocar música juntos

Imir el más chico de los dos, quedó contento con su obsequio, pero no podía aún tocar junto a su hermano, sin embargo un lector llegó esta mañana con una guitarra a esta Casa Editorial para entregársela al niño de ocho años.

El niño es Iker, de ocho años de edad de la Colonia Montebello que pidió una guitarra para adentrarse al mundo de la música; su hermano pidió una flauta, misma que fue regalada por uno de nuestros lectores, pero no hubo guitarra para el hermano mayor.

Iker no la esperaba ya, cuando vio que personal de Noroeste se bajó con la guitarra no lo podía creer, estaba en su casa jugando con una gallina, y al ver la guitarra, no tuvo más que agradecer a quien hizo posible su sueño de tener un instrumento musical.

Ahora tanto Iker como Imir tienen sus instrumentos, uno una flauta, y el otro una guitarra, el sueño de ambos es hacer música juntos, y ahora lector, gracias a sus donaciones, usted podrá hacer ese sueño una realidad.