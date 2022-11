Se va Alcalde de Mazatlán a marcha convocada por AMLO en la Ciudad de México

MAZATLÁN._ El Alcalde de Mazatlán, Édgar Augusto González Zataráin, participará este domingo en la marcha convocada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la Ciudad de México en defensa de su iniciativa de reforma electoral y de la Cuarta Transformación.

“Sí voy a ir en la tarde (de este sábado) ya que me desocupe de las actividades, ya tarde me voy y me regreso mañana mismo”, añadió González Zataráin en entrevista la tarde de este sábado en este puerto.

“Yo voy solo, hubo ahí unas salidas del partido (Movimiento de Regeneración Nacional) que manejó camiones y alguna gente va, pero funcionarios ustedes lo ven, aquí están y yo me voy solo”.

Desde días antes el Presidente Municipal sustituto expresó que sí asistirá a la marcha convocada por López Obrador tras la multitudinaria marcha ciudadana el defensa del Instituto Nacional Electoral, que algunas personas han denominado la contramarcha.

Sin embargo, López Obrador dice que es para celebrar los cuatro años de su administración y después de encabezar la manifestación de este domingo del Ángel de la Independencia al Zócalo en la Ciudad de México, dará un informe por su cuarto año de labores.