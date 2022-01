Mazatlán | Pandemia

Se ve la cuarta ola en Mazatlán, decenas de personas formadas en el IMSS esperando a realizarse la prueba covid

Una imagen no vista en el Puerto desde hace meses se pudo observar hoy, personas haciendo fila para determinar si están contagiadas o no, pero no solo en las instituciones médicas públicas se ve esto, los laboratorios privados también tienen a mazatlecos esperando saber si contrajeron esta enfermedad