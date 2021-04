$!Se viven emociones encontradas en centros de vacunación de Mazatlán

“Les pedí a todos los que estaban ahí que de una vez me vacunaran a mí, pues ya estaba dentro, pero me dijeron que no, que yo no tenía cita”, expresó.

Los dos y la mamá de Guillermo, de 91 años de edad, se registraron el mismo día y el martes, a las 19:30 horas, aproximadamente, recibieron la llamada para la cita de la esposa, de 66 años de edad, pero no para él, de 73 años de edad, ni para su madre.