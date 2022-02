Secretaría de Salud debe estar preparada para rebrote de Covid si hay Carnaval en Mazatlán: médicos

MAZATLÁN._ Para el sector médico es más que obvio que después de las fiestas del Carnaval habrá un alza de contagios por Covid-19 aunque sólo haya unas cuantas personas con el virus activo; por eso hacen un llamado a la Secretaría de Salud en el estado a prepararse para ello.

Así lo manifestaron doctores del sector salud en Mazatlán, que para proteger su puesto laboral decidieron no dar a conocer su nombre pero sí su sentir.

“Si imagínate con una fiesta que hubo de fin de año se hizo el rebrote grandísimo en Mazatlán, ahora imagínate con una reunión de más de 50 mil personas o más, sí va a estar difícil y obviamente va a haber un rebrote grande (...) por eso ya tiene que estar preparado el sector Salud para contener el rebrote a la semana del inicio del Carnaval para va a empezar a reflejar otra vez el mismo crecimiento”.

“Ahorita ya bajaron mucho los casos en Mazatlán pero con poquitos que haya eso es suficiente para infectar a 100 personas o más, entonces sí es algo medio díficil”.

Reconocieron y coincidieron con los políticos que señalan que en estos tiempos el virus no genera síntomas tan fuertes para la mayoría, pero eso no significa que la gente con comorbilidades no se enfermen, pues todos tienen a alguien en casa que es persona de riesgo.

“Afortunadamente no hay tanta complicación en cuestiones de Covid y todo eso pero pues obviamente la persona que no es vulnerable va al Carnaval y luego va a su casa donde va con personas vulnerables, y ahí está la controversia que quien vaya o no vaya al Carnaval se contagia”.

Pidieron a los gobernantes y a la misma sociedad el cuidarse, crear estrategias para contener el virus y acatar todas las recomendaciones, pues señalaron que aunque los trabajadores del sector salud se opongan a no hacer la fiesta, saben que al final la decisión la tienen los de mayor poder adquisitivo.