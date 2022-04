Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán dice desconocer si ‘El Químico’ fue a cierre de campaña de la Revocación de Mandato en vehículo oficial

El Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán dijo desconocer si al cierre de campaña por la Revocación de Mandato, en Culiacán este martes, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres se trasladó en vehículo oficial.

En el evento también estuvieron el Gobernador Rubén Rocha Moya; el Alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro; el Alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, además de Diputados federales y locales, entre otros morenistas, encabezados por el dirigente nacional Mario Delgado Carrillo.

Incluso, de acuerdo con lo que documentó Noroeste, el Presidente Municipal porteño se hizo acompañar de una comparsa que participó en el reciente Carnaval.

Édgar González manifestó que ante el llamado hecho por el mandatario estatal para votar en favor de AMLO este 10 de abril, habrá que ver qué dice el INE al respecto.

“No sé si se hayan trasladado en vehículo oficial, no me consta, yo aquí estuve todo el día trabajando, yo salí de aquí prácticamente a las siete de la tarde y ya no supe detalle, yo no acudí a Culiacán”, expresó.

Apoyan al INE con el resguardo de las boletas

La Comuna apoya con seguridad al Instituto Nacional Electoral para resguardar las boletas y el orden en el proceso de Revocación de Mandato, dijo.

“Obviamente se tienen que resguardar como se están resguardando las boletas por indicaciones del INE, como se tienen que resguardar las casillas, que tiene que guardar el orden, eso lo hacemos de manera natural con cualquier proceso como gobierno”, añadió González Zataráin en entrevista con personal de medios de comunicación la mañana de este miércoles.