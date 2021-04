$!Sector pesquero de Mazatlán pide a Mario Zamora gestionar precio competitivo del diésel marino

“Entonces en ese sentido yo te invito Mario a que escuches aquí a nuestra gente, a que no le insistamos como Gobierno del Estado, sí es competencia del Estado señores, este no es un tema exclusivo del Gobierno Federal, los diputados locales y regidores tienen una función muy importante, defender lo que ustedes están viendo aquí, son miles de fuentes de empleo, cada embarcación es una fuente de empleo, cada embarcación genera riqueza, genera impuestos, genera bienestar”.

“Ojalá, tengo la plena confianza Mario de que no va haber necesidad de andar tomando calles, de andarte presionando, de andar amenazando con bloqueos, etcétera, sé que contigo eso no va a pasar, tú conoces al sector desde hace mucho tiempo y tú te haz acercado con nosotros, yo en los personal tengo muchas experiencias contigo, sabemos que la lucha es difícil, sin embargo, un Gobernador no tiene que sacar las manos de este sector, es Sinaloa, es desarrollo económico, es empleos, es derrama económica, es riqueza para el estado”, manifestó en el evento realizado la mañana de este martes en los muelles del Parque Industrial Alfredo Bonfil, en el que el sector pesquero mostró su apoyo a Zamora Gastélum.

“Las experiencias que hemos tenido en los últimos gobiernos estatales no han dejado buen sabor de boca en la pesca de altamar, no ha habido una respuesta buena de parte de Gobierno estatal, es la verdad, estamos batallando mucho de que la pesca de altamar ha sido relegada en esta misma administración, con el Gobernador actual, no hay necesidad de andar presionando a los gobernadores para que atiendan un problema que no es de carácter federal sino que es un problema del Estado que tiene que gestionarse a nivel federal, pero un Gobernador no se puede lavar las manos, eso es lo que hay que pedirle a Mario Zamora de que no se olvide del sector”, subrayó Becerra Batista.

Por su parte Agustín González, representante de los pescadores, dijo que son casi 5 mil sus compañeros que tripulan la flota de Mazatlán y dependen muchas familias de ellos, además de las trabajadoras de empacadoras y siempre mencionan a pescadores ribereños, pero no de altamar.

“De altamar no los menciona nadie, lo tienen olvidado, desgraciadamente el Gobierno Federal le dio el tiro de gracia con los 23 pesos que tenía el sector pesquero nada más dejó uno, 22 quitaron, el año pasado qué necesidad teníamos de andar tapando la calle en la entrada al Parque Bonfil, tapando a Pemex, Conapesca y fuimos por último le dimos el tiro de gracia al Gobernador en su hotel, no hay necesidad de eso, como dice Humberto, aquí la pesca está ahorita en una situación difícil económica, el sector pesquero está abandonado”, subrayó Agustín González.

“Aquí se ocupa el diésel competitivo como en otros países, Ecuador, Estados Unidos vale como 5, 7 pesos, aquí son 22 pesos, cuándo vamos a competir la pesca de México con otros países, nunca, por qué, porque el sector pesquero no lo quieren apoyar, qué pasa, vigilancia también no hay, altamar lo saquean en panga, lo que usted quiera, está en riesgo (que se dé) un embargo camaronero que es la certificación del camarón a México, y yo veo que si ese embargo llega a entrar, con el valor del diésel, esta pesca se acabó, por qué, si no es competitivo con el mercado nacional, sacar los barcos no es redituable por el valor del diésel, ocupamos que el diésel baje de perdida a la mitad para que puedan salir a pescar”.

Subrayó que en la temporada de capturas 2020-2021 se quedaron miles de pescadores sin embarcarse porque el Gobierno federal dijo que no habría apoyo a los ricos dueños de los barcos, pero no son ricos los duelos de los barcos y para mover un barco se ocupa mucho dinero, darles mantenimiento, echarle 40, 50 toneladas de diésel son casi un millón de pesos y todo lo que se lleva.

Expresó que está arrepentido de votar en el 2018 por la Cuarta Transformación porque le está pegando en la torre al sector pesquero, porque el Gobierno federal actual vio a los duelos de los barcos, pero no vio quién los tripula, que son entre 4 mil y 6 mil que salen a pescar para sacar el sustento para sus familias, por lo que ofreció el apoyo a Zamora Gastélum para que al ser Gobernador también los apoye.

En tanto que Mari Castorena, representante de las mujeres del sector pesquero, pidió al candidato de la alianza Vamos por Sinaloa que mantenga el apoyo de empleo temporal, pero que en lugar de ser una semana sea un mes, además de que se instalen guarderías para los hijos de las mujeres trabajadoras de este sector.

Entre otros, el presidente de la Unión de Armadores del Litoral del Pacífico, Jesús Omar Lizárraga, entre otros, agradeció al abanderado por el apoyo que dio a este sector en el Senado de la República.

“Sabemos que somos un sector que hasta ahorita hemos sido muy lastimados, como mencionaron ahorita ya los compañeros, tenemos ya un poco más de tres años con una situación crítica, muy difícil, esta temporada 2020-2021 poco más del 50 por ciento de la flota no salió a operar, por lo cual nuestros compañeros pescadores y mucha gente de las plantas procesadoras tuvieron que emigrar a otras actividades que a lo mejor (nunca) en su vida habían hecho y que desafortunadamente ha hecho que emigren a estas actividades como la construcción, como andar haciendo aseo en las casas en el caso de las señoras, las actividades que han hecho durante toda su vida lo tuvieron que dejar de hacer”, continuó Lizárraga.

“Entonces aquí reitero el apoyo, reiteramos, sabemos que usted se ha puesto la camiseta desde que ha estado integrado en las diferentes financieras, en Sedesol, en el Senado sabemos que ha apoyado al sector y sabemos que esta vez no va ser la excepción, tiene el apoyo de todos los compañeros, de la gente que depende de la actividad pesquera, de las plantas procesadoras del sector pesquero y acuícola y reiterando un punto muy importante, sabemos que en temas presupuestales nos han abandonado”.

Y que en un exhorto que se hizo en el Senado, junto con el exhorto que Zamora Gastélum también hizo en cuanto al tema energético en la Alianza Nacional Estratégica y Acuícola donde la Unión de Armadores es integrante, se espera que como Gobernador sea el gestor para que se consiga el presupuesto adecuado para que la pesca pueda ser rentable, competitiva y pueda favorecer a miles de familias que dependen de ella, enfatizó.

En su intervención Zamora Gastélum dijo ante poco más de 300 personas del sector pesquero que comparte la lucha de los pescadores y seguirá apoyando a este sector.

“Y yo comparto la lucha de los pescadores y ahorita que dijo Humberto, que dijo Agustín, no sé quién dijo, qué necesidad hay de cerrar calles, pues miren, yo les voy a decir la verdad, si es necesario cerrar calles o tomar aeropuertos lo vamos a hacer, pero yo junto con ustedes, no vamos a permitir que nadie y menos alguien que está a mil kilómetros de aquí nos diga cómo vamos a solucionar nuestras cosas”, subrayó Zamora Gastélum.

“La persona más importante que está hoy aquí, la persona más importante uno puede creer que es Becerra, pero no, son ustedes, ustedes son las personas más importantes para mí, para todos porque el que aspira a un puesto público, como yo que aspiro a ser Gobernador aspiro a ser su empleado, eso es lo que es un gobernante, un empleado de la gente y yo lo digo y lo digo con todo respeto porque me llevo bien con el señor Presidente de todos los mexicanos y una vez lo escuché que dijo: si la causa es justa la gente se levanta y la causa de la pesca es justa y si nos tenemos que levantar yo siendo Gobernador, siendo su empleado me voy a levantar junto con ustedes y voy a defender lo que somos”.

El candidato de la alianza Vamos por Sinaloa recalcó que no se vale que estén todos los barcos de la flota camaronera mazatleca parados, no se vale que no se den las condiciones iguales de competir, al Senado iba a llegar un tratado comercial con Ecuador y se dijo que no pasaba ese acuerdo por ahí, no son los tiempos de quedarse callado.

También dijo que se echarán a andar nuevamente las guarderías para las madres trabajadoras y si el Gobierno Federal no quiere poner los recursos lo hará el Gobierno del Estado.

Zamora Gastélum pidió a los integrantes del sector pesquero votar no nada más por él, sino también por Fernando Pucheta como Alcalde de Mazatlán y por las y los demás candidatos a diputados por la alianza Va por Sinaloa.