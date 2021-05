Sectores pesquero, ganadero y agrícola, la prioridad para Iliana Zenith García Dueñas

Las principales propuestas de la candidata del Partido del Trabajo a la Diputación federal del Distrito 06 Electoral, Iliana Zenith García Dueñas, son para los sectores pesquero, ganadero y agrícola, además reprobó los asesinatos violentos como el del director de la Policía Estatal Preventiva en Sinaloa y dijo que se debe apostar mucho a los programas de prevención en seguridad pública.

“Las principales propuestas que nosotros traemos son directamente para el sector pesquero, el sector ganadero y obviamente el sector agrícola, esto en atención independientemente de todo lo que ha estado aconteciendo históricamente en el estado, este sector primario nosotros hemos estado haciendo un estudio minucioso y obviamente aquí es fundamental y sumamente importante bajar recursos principalmente para modernizar la flota pesquera”, añadió García Dueñas.

“En el tema de la agricultura, pues como sabemos históricamente tenemos una de las sequías más severas en el estado, entonces aquí hay que trabajarle mucho al tema de todo lo que es hídrico, en el tema de la ganadería vamos muy encaminados a lo que es el ganado de pie de cría, bajar proyectos productivos sin dejar de lado el tema de la educación en el contexto de todo lo que aconteció en la pandemia que vino a tocar a nuestro estado, a pesar de ser un tema de salud mundial que no veíamos que nos sucediera”.

La abanderada del PT a legisladora federal por el Distrito 06 Electoral, que comprende Elota, Cosalá, San Ignacio, el sur de Culiacán y el norte de Mazatlán, enfatizó que en el tema de la educación se tiene que innovar en que los alumnos estén “ah doc” a las nuevas tecnologías, bajarle esas herramientas para que tengan una educación de calidad.

Además de proponer becas para madres solteras, ya que en el recorrido por el área de este Distrito Electoral con las y los ciudadanos se ha encontrado a muchas madres solteras que en verdad claman ayuda, agregó la abanderada, que es egresada de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa y que radica en Culiacán, pero por sus labores le ha tocado recorrer diversas partes de la República Mexicana.

“Y otra de las principales propuestas que traigo por ahí es en el tema de proyectos donde las personas que compurgaron una sentencia obviamente para ser productivas a la sociedad tenerles programas para que se integren de nueva cuenta, aquí viene mucho el tema de la discriminación, no les dan trabajo por ser personas que van saliendo de un Centro de Readaptación Social”, subrayó.

García Dueñas recalcó que en su recorrido se ha encontrado con infinidad de necesidades, principalmente en salud, y uno de los ejes principales que viene en la Agenda 2020-2030 y que está embonada con el proyecto de transformación es el de Cero Hambre, problema que padecen mucho las zonas vulnerables del Distrito 06, por lo que se debe estar preparados para atender los temas, no nada más de la región, sino a nivel nacional y mundial como lo hizo ver la pandemia.

Tras el asesinato el lunes del director de la PEP, en Sinaloa teniente coronel de caballería Joel Ernesto Soto, y la tarde de martes de la candidata a la Presidencia Municipal de Moroleón, Guanajuato, de Movimiento Ciudadano, Alma Rosa Barragán, la candidata a diputada federal del PT por el Distrito 06 Electoral dijo que son reprobables estos hechos.

“En cuanto al tema de seguridad yo veo aquí que le debemos apostar mucho a los programas de prevención, pero aquí hay una cuestión que yo he estado viendo, que dentro de mi experiencia en los tres niveles de gobierno debemos dejar de lado la simulación, ya no queremos más gobernantes que simulen, queremos personas realmente comprometidas y capacitadas, que conozcan el tema porque en mi experiencia estando en instituciones en temas de prevención veo que no le dan la atención adecuada para lo que se debe ejercer, entonces aquí se debe dejar de simular”, recalcó García Dueñas, entre otros puntos.

“(Se debe) elegir a personas realmente que tengan el perfil, que tengan los perfiles, que estén capacitados, que tengan el conocimiento y sobre todo trabajar mucho en bajar recursos para capacitar a los elementos de seguridad, para darles un mejor salario para que ellos también se sientan motivados e incentivados a hacer un buen trabajo, entonces todo eso se ve reflejado y se ve proyectado en una sociedad, entonces tanto el aparato gubernamental como ellos como elementos de seguridad, todos esos programas de prevención se ven reflejados en la seguridad de las personas y de una sociedad”.