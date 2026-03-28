Señala ambientalista falta de planeación en la tala de árboles sobre Parque Lineal de Mazatlán

Como una muestra de falta de planeación urbana calificó la ambientalista Sofía Trejo Lemus la decisión de talar cerca de 17 árboles con más de dos décadas de vida sobre el Parque Lineal ubicado en la avenida Óscar Pérez Escobosa, por parte del Ayuntamiento de Mazatlán.

Trejo Lemus, fundadora del colectivo ambiental MazConciencia, expresó su inconformidad al denunciar públicamente esta decisión, la cual ha generado inconformidad en la ciudadanía porteña.

Fue a través de un comunicado en redes sociales donde la ambientalista compartió su queja ante el actuar de las autoridades, destacando que los ejemplares retirados formaban parte del paisaje urbano desde hace más de 25 años.

“Esto se ve como un fracaso. Una derrota de la naturaleza frente a un desarrollo sin planeación. Así se sentencia la vida de 17 árboles: con una cruz roja marcada en su tronco. Así es como mueren 17 árboles de más de 25 años de vida”, se lee.

A pesar de que la intervención tuvo como propósito el sustituir estos árboles por ser una especie considerada invasora, Trejo Lemus cuestionó la medida por considerarse una decisión sin planeación adecuada.

Además, calificó la acción como un retroceso en materia ambiental y una afectación directa al equilibrio ecológico del área, pues considera que más allá de la especie, los árboles cumplían una función importante en el entorno urbano, al proporcionar sombra, oxígeno y servir como hábitat para diversas especies.

En este sentido cuestionó la efectividad de la reposición anunciada, al considerar que no es posible sustituir de manera inmediata el valor ambiental acumulado durante 25 años de crecimiento con la planta de un nuevo ejemplar.

“Dicen que los repondrán. Pero, ¿realmente se puede reponer algo que se corta de raíz? No se reemplazan 25 años de vida plantando un árbol joven” compartió.

Trejo Lemus enfatizó que la pérdida no se limita a la vegetación, sino que además implica la desaparición de un componente vivo del paisaje cotidiano, así como de los beneficios ambientales que brindaba a la ciudadanía.

Finalmente, hizo un llamado a priorizar la planeación en los proyectos urbanos para el puerto, advirtiendo que decisiones de este tipo impactan directamente en la calidad de vida y en la conservación del entorno natural en Mazatlán.

“Duele saber que esos árboles que nos dieron sombra todos los días ya no están. Duele ver cómo, por falta de planeación se elimina lo que la naturaleza tardó décadas en constituir”, comentó.

“Porque cuando cae un árbol, no solo se pierde madera. Se pierde historia, vida y equilibrio”, puntualizó.