Y es que Noé, vecino de la Invasión San Antonio, ubicada al final de la ampliación Santa Rosa, atrás del estadio Kraken, no cabía de alegría al recibir unos tenis nuevos.

Y no fue el único que recibió con alegría a los Reyes Magos de Noroeste, también Ximena Monserrat, quien fue la ganadora de una bicicleta y juguetes.

“Gracias Reyes Magos por la bicicleta, no tenía y no me amaneció nada”, dijo Ximena, al recibir la bicicleta en medio de un grupo de vecinitos.