“Desde aquella época se hizo una consigna, si este pueblo se organiza no nos gana Televisa y ya le ganamos una vez a Televisa y les vamos a volver a ganar porque este pueblo sabe organizarse y si se organiza no nos va a ganar Televisa, que se vayan a volar con sus programas”, dijo el ex Secretario.

MAZATLÁN._ Adán Augusto López Hernández, se fue con todo en contra de dos medios de comunicación mexicanos, uno de estos fue Televisa a quienes les envió un mensaje claro, asegurando que no le importa que no lo mencionen en sus programas y noticieros y el otro medio fue el portal de noticias mexicano, con sede en Estados Unidos, LatinUs del cual se dice son propietarios el hijo y el yerno de Roberto Madrazo.

En cuanto a LatinUs, los tachó de ser parte de una mafia, conformada por empresarios, dos ex gobernadores, el yerno y el hijo de uno de ellos, así como un periodista, de los cuales se reservó el mencionar los nombres.

“Son una mafia, ahora andan otros los de LatinUs, son unos mercachifles, corruptos, mercenarios del periodismo, un grupito de empresarios vividores, un yerno de un ex gobernador, otro ex gobernador convertido en socio de ellos, otro ex gobernador más que se la pasa en Miami, disfrutando los millones que se robó pero que es socio”.

“Y un disque periodista que vive de ellos, al que le pagan muy bien, que es un gacetillero en torno, no me quiero ni acordar de su apellido porque no vale la pena, a él yo le digo tengo ningún temor y los vamos a seguir denunciando”, advirtió.

Recordó los cuatro días en los que sustituyó a López Obrador en las mañaneras mientras aún fungía como Secretario de Gobernación y Televisa decidió comenzar a omitirlo, no mencionando su nombre, ni mostrando su imagen.

“Y decían en eso, el Gobierno de México dio su tradicional conferencia, pero no decían quién, ni nada y desde aquí frente a ustedes les digo, no me importan los de Televisa, yo no quiero sus entrevistas, porque a mí la única entrevista que me interesa, es con ustedes, con el pueblo, con los sinaloenses, que se queden con sus noticieros, eso si, que no me saquen en sus telenovelas, eso no me gusta a mí”, aseveró.

“Que se vayan a volar, porque se van a volar con todos sus privilegios, porque esta telenovela, esta película ya la vivimos, cuando Andrés Manuel López Obrador iniciaba, cuando le robaron la presidencia en el 2006”, declaró, haciendo referencia al programa de parodia política, “El Privilegio de Mandar”, en donde se mofan de distintos personajes, incluyéndolo a el.