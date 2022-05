Si me buscan aquí estaré, dice Emilio Goicoechea Luna

Tras aclarar que no hará política partidista, no andará en candidaturas ni apoyando a nadie, Emilio Goicoechea Luna manifestó que si lo buscan, “aquí estaré” para luchar por Mazatlán a través del Partido Acción Nacional.

“Yo creo que hemos vivido, particularmente en Sinaloa hemos vivido una etapa dura (el PAN) que al mismo tiempo nos permite tocar fondo y repuntar y a eso vengo también, ayer que me avisaron (que nombrarían al auditorio de dicho partido en Mazatlán en su honor) yo me comprometí que si me buscan aquí estaré”, añadió Goicoechea Luna antes de develar la placa donde está inscrito que dicho auditorio lleva su nombre.

“No voy a hacer política partidista, no voy a andar en candidaturas ni apoyando a nadie, pero luchando por Mazatlán a través del PAN lo voy a hacer como ya lo he hecho”.

El ex Senador de la República y quien fue secretario particular del Presidente de la República Vicente Fox Quezada, dijo que la salida de muchos militantes del PAN que se ha dado, es una oportunidad.

“Es una oportunidad porque desafortunadamente el problema del PAN ha sido que los líderes que ha habido han hecho sus grupos y luego fue una lucha entre grupos y ese grupismo finalmente se determinó por esta desbandada, hoy que ya los grupos se fueron queda un PAN reducido, bendito Dios que está reducido porque con muy pocos de los que quedan, no son tampoco poquitos, a veces quiero que fueran menos, es más fácil ponerse de acuerdo entre pocos que entre muchos”, continuó Goicoechea Luna.

“Pero los que quedan son los que tienen que estar y lo que le falta al PAN es la levadura para que crezca, un PAN sin levadura queda abajo y vamos a meter esos ingredientes aquí y a buscar los líderes que Mazatlán genera para que sean la levadura del PAN para que crezca, pero no para tener un partido fuerte diría yo, que eso es lo que menos me interesa, (sino) un partido que le sirva a Mazatlán, si no le sirve a Mazatlán no vale la pena luchar en un partido político”.

También expresó que no sigue la política local, está ajeno a la actividad política y a las críticas, conoce y conoció a la familia del actual Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres desde hace muchísimos años, ha sido un luchador y le desea lo mejor porque si le va bien a él le va bien a Mazatlán.

“No tengo más que palabras, como a los muchos presidentes buenos que han pasado por aquí darles agradecimiento por lo que han hecho por Mazatlán, lo que no está bien hecho de acuerdo con gente bueno, pues habrá que componerlo después, pero por lo pronto las cosas que abonan en Mazatlán hay que aplaudirlas todos sin distinción de partidos”, reiteró el también empresario de origen mazatleco.