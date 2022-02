Si no se aprueba la Reforma Eléctrica, la CFE se haría ‘chiquita’ y las empresas privadas tomarían el control del mercado, dice Mario Delgado

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, dijo confiar en que se aprobará la Reforma Eléctrica, de lo contrario la Comisión Federal de Electricidad se haría chiquita y las empresas privadas tomarían el control del mercado eléctrico.

“El pueblo de México está haciendo conciencia de lo importante de la Reforma Eléctrica, imagínense si nos quedamos de brazos cruzados qué pasaría, que la Comisión Federal de Electricidad se empezaría a hacer chiquita y las empresas privadas empezarían a tomar el mercado eléctrico”, expresó Mario Delgado en entrevista la mañana de este viernes momentos antes de que en una reunión privada le tomó protesta o comités del Movimiento de Regeneración Nacional en Mazatlán, en el Centro de Convenciones.

Y ustedes saben que las empresas siempre buscan el lucro, podrían poner la tarifa que quieran en unos cuantos años y quedaría el pueblo totalmente indefenso, qué dice el Presidente Andrés Manuel López Obrador, no, esto es un servicio público, no es cualquier mercancía que el mercado pueda regular, necesitamos garantizar que la Comisión Federal de Electricidad siga siendo un actor importante”.

Agregó que además es tener memoria de este país pues no se puede creer que nada más siguiendo las reglas del mercado se hubieran electrificado todos los rincones del territorio nacional porque en algunas comunidades no es negocio llevar la luz, pero es un derecho humano y es una responsabilidad del Estado.

“Entonces tenemos que salvaguardar eso y la otra es el tema del litio que hay que estar muy enterados, todos tenemos un celular, ya no hay nadie que pueda vivir sin un celular, pues todos traemos un cachito de litio aquí porque la pila se hace con el litio y los coches eléctricos se hacen con el litio y todo el tema parte de las energías renovables tiene que ver con el uso del litio”, continuó el dirigente nacional de Morena.

“Qué dice el Presidente López Obrador, pues que lo explote el Estado para qué, pues para garantizar el beneficio para todas y todos”.

Delgado Carrillo dijo confiar que la Reforma Eléctrica se apruebe antes de las próximas elecciones de junio en algunos estados de la República Mexicana y aseguró que no se van a violar acuerdos del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

“No, no se van a violar, lo que sí es que se van a autor regir esquemas muy ventajosos, imagínate cómo estaban; tu tienes un campo donde tienes energía eólica que se produce con el viento, estamos sujetos a la naturaleza, a veces habrá viento, otras veces no, entonces hay intermitencia, a veces generas luz, a veces no generas, cómo contratamos luz las y los mexicanos, pues que la luz funcione todo el tiempo, no la contratas a ratos”, expuso.

“Entonces qué pasa, que la Comisión Federal de Electricidad que de todos modos tiene que desarrollar la generación eléctrica para cuando los ventiladores no funcionen suba la energía la Comisión Federal de Electricidad y tu como usuario no tengas ninguna interrupción”.

También dijo que con la Reforma Eléctrica en el sexenio del Presidente de la República Enrique Peña Nieto lo que hizo fue casi condenar a que la CFE ya no pudiera generar dicha energía y entonces dar subsidios a las empresas privadas, casi 500 mil millones de pesos al año de subsidios y no se puede así, son de los excesos que se tienen que corregir en esta nueva reforma.

Con la Reforma Eléctrica que se propone actualmente se busca que no se incrementen las tarifas, que éstas sean justas, reiteró el dirigente nacional de Morena.